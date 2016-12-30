Борини не покинет Сандерленд

© ФК Саутгемптон, Фабио Борини

Агент нападающего «Сандерленда» Фабио Борини Роберто Де Фанти прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в Рому, за которую он уже выступал в сезоне 2011/12.

«Вполне нормально, что 25-летний итальянский нападающий, который обладает большим международным опытом, интересует многие итальянские клубы. Фабио отлично бы подошел Роме, но сейчас он полностью сконцентрирован на выступлениях в английской Премьер-лиге. Могу заверить, что нет никаких шансов на то, что в январе он куда-то уйдет. А что касается лета, то там будет видно. Также нет возможности на то, что игрок отправиться в аренду. Английские клубы вообще редко прибегают к подобным сделкам.»

В текущем сезоне Борини из-за травмы пропустил несколько месяцев, в результате чего провел за Сандерленд всего 5 матчей и забил 1 гол.

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