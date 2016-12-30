Андерсон ПИКО: «Хотел бы вернуться в Бразилию»

© ФК Днепр, Андерсон Пико

Несмотря на тяжелое финансовое состояние «Днепра» Андерсон Пико приехал в Украину защищать цвета клуба. Тем не менее, уже сейчас бразилец думает о своем возвращении на родину.

- Некоторые говорили об интересе ко мне со стороны «Интернасьонала», но предложений ко мне не поступало, - говорит Пико. - Если они будут, то я с радостью приму. Мне бы хотелось вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к семье. Когда буду переходить в бразильский клуб, то не буду смотреть на имя клуба или дивизион, в котором он играет.

Источник — Sport.ua

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