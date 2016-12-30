Алеш Видаль может перейти в Галатасарай

Турецкий клуб заинтересован в аренде футболиста до конца сезона, однако изучает возможность и полноценного подписания игрока. Также не исключается, что Галатасарай и Барселона согласуют аренду Видаля с опцией его обязательной покупки турецкой стороной летом 2017 года.

Отметим, что от ухода Видаля, как информирует испанская пресса, может зависеть потенциальный переход в Барселону капитана Шахтера Дарио Срны. У блаугранас нынче не лучшая финансовая ситуация, поэтому позволить себе переход 34-летнего Срны этот клуб сможет в случае расставания с Видалем.

В текущем розыгрыше испанской Примеры Видаль провел за Барселону лишь 1 поединок.

Источник — Шахта

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