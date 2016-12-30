Сергей ПУЧКОВ: «Будут новички - будет конкуренция»

© ФК Горняк-Спорт, Сергей Пучков

- Сергей Валентинович, как Вы пришли к решению возглавить «Горняк-Спорт»?

- Если кратко, то ранее у нас с президентом ФК «Горняк-Спорт» Петром Матвеевичем Каплуном был предварительный разговор. 21 декабря 2016 года я уже приезжал для того, чтобы окончательно определиться в том, что я буду работать в «Горняке-Спорт» в качестве главного тренера.

- С какими чувствами Вы пришли в команду?

- Я знаком с президентом клуба и городом уже давно. Еще в 2002 году я работал тут в качестве играющего тренера вместе с Юрием Чумаком, который также выполнял функции игрока и тренера в клубе. Для меня «Горняк-Спорт» не является абсолютно незнакомой командой. Тут мне многое знакомо. Турнирное положение у команды сейчас не то, которое хотели бы видеть болельщики. Надо улучшать игру команды и выходить на новый качественный уровень, тем более до этого была сделана большая работа. Мы с нашим новым тренерским составом постараемся сделать все, чтобы в Горишних Плавнях была добротная команда.

- Как давно Вы следили за информацией из стана «горняков»?

- Изучал информацию о клубе вместе с другими новостями украинского футбола. Также я следил и за другими командами первой лиги и премьер-лиги. Конечно, я переживал, что в «Горняке-Спорт» произошла такая ситуация в команде – это признаки определенного спада. Но это футбол, такое может произойти в любом клубе. От этого никто не застрахован.

- Что изменилось в клубе с того времени, когда Вы тут работали?

- Практически все. То, что сейчас, и то, что было, это как небо земля. Тогда тут не было ни таких комфортабельных раздевалок, ни тренажерного зала, ни стадиона, ни запасного поля. Сейчас есть все условия для подготовки. Конечно, тяжело будет в зимний период находить комфортные условия для тренировок, необходимые команде. Но ничего страшного. Сейчас изучим ситуацию – есть залы, есть искусственные поля, на которых мы можем проводить товарищеские матчи с командами из соседних городов. Постараемся, чтобы к началу второй части чемпионате подойти во всеоружии.

- Наверняка, теперь в «Горняке-Спорт» будут кадровые изменения?

- Обязательно, тем более вы знаете, какая ситуация была в команде в конце первой части чемпионата из-за игры в Мариуполе с «Ильичевцем». У меня есть список ребят, с которыми, как сказал Пётр Матвеевич, он расторг контракты. Некоторые из них также приедут, будем просматривать и их тоже. Я понимаю, что руководству клуба очень больно, что такое произошло после игры в Мариуполе. Но я все же надеюсь, что это была случайность и такого больше не повторится в нашей команде. Будут у нас и новые футболисты, постараемся освежить игру команды, и повысить в ней конкуренцию. Я думаю, мы сделаем все, чтобы «Горняк-Спорт» поднялся на те высоты, на которых он должен находиться.

Источник — ФК Горняк-Спорт

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