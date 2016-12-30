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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Чувствую в Баварии себя очень хорошо»

Наставник мюнхенского клуба сравнил «Баварию» с «Миланом»

  • 30.12.2016 08:27
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Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своем пребывании у руля мюнхенского клуба.
 
- Я очень хорошо себя чувствую здесь. Клуб прекрасно организован, у «Баварии» качественная команда, а Мюнхен невероятно красив. Мне не на что жаловаться. Это как вернуться домой, в «Милан». Мюнхенский клуб как семья на всех уровнях.
 

Источник — Sport.ua

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