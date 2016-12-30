Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своем пребывании у руля мюнхенского клуба.

- Я очень хорошо себя чувствую здесь. Клуб прекрасно организован, у «Баварии» качественная команда, а Мюнхен невероятно красив. Мне не на что жаловаться. Это как вернуться домой, в «Милан». Мюнхенский клуб как семья на всех уровнях.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.