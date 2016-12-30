ПФК Сумы могут прекратить свое существование

Сумской клуб предупредили о поиске спонсоров. Если положительных результатов не будет, то «Сумы» могут прекратить существование.
В то же время есть информация, что главный спонсор клуба — «Сумское НПО» — не прекратит финансирование «Сум» и в 2017 году.
Напомним, на данный момент на контрактах в «Сумах» осталось всего шесть футболистов.
По итогам летне-осенней кампании в Первой лиге команда Павла Кикотя занимает 16-е место из 18.
Источник — MatchDay
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