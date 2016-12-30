Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ПФК Сумы могут прекратить свое существование

Клуб из Сум испытывает серьезные финансовые трудности

  • 30.12.2016 08:15
  • 429 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ПФК Сумы могут прекратить свое существование
Сумской клуб предупредили о поиске спонсоров. Если положительных результатов не будет, то «Сумы» могут прекратить существование.
 
В то же время есть информация, что главный спонсор клуба — «Сумское НПО» — не прекратит финансирование «Сум» и в 2017 году.
 
Напомним, на данный момент на контрактах в «Сумах» осталось всего шесть футболистов.
 
По итогам летне-осенней кампании в Первой лиге команда Павла Кикотя занимает 16-е место из 18.
 

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.