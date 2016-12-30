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Антонио ФЕРРЕЙРА: «В Шахтере играют лучшие вратари мира»

Помощник Фонсеки считает, что в что следующие 10 лет у «горняков» не будет проблем с вратарями

  • 30.12.2016 08:07
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Антонио Феррейра рассказал, что следующее десятилетие у команды не будет проблем с позицией вратаря.
 
«По моему мнению, в мире есть четыре лучших вратаря. Все они играют в «Шахтере». Сейчас Пятову 32 года, Антону (Каниболоцкому. – прим.) – 28. Это опытные голкиперы. Шеве (Никита Шевченко.- прим.) – 23. Он молодой, но у него достаточно опыта. Кудрику всего 20 лет. Он еще очень молод.
 
Могу сказать, что следующие 10 лет у «Шахтера» не будет проблем с позицией вратаря.
 
Чем больше вратарь играет, тем увереннее себя чувствует, лучше понимает игру команды и своих партнеров. Игра Антона и Шевы имеет мелкие ошибки. Они возникают из того, что эти голкиперы мало выходят на поле. Конечно, для этих ребят лучше больше играть, но гораздо важнее, что лучше для команды.
 
Я работаю с четырьмя вратарями, но играет только один. Как правило, на этой позиции не делают замен во время матча. Клуб платит мне за то, что я озвучиваю игрокам больше негативных решений, чем положительных. Перед матчем я лишь одному голкиперу говорю: «Ты будешь играть». А еще трем мне нужно сказать: «Ты не играешь». Получается, что большую часть времени я говорю негативные вещи. Очень важно, чтобы они звучали корректно», – говорит Феррейра.
 

Источник — Газета по-украински

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