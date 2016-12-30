Юрген КЛОПП: «Гвардиола имеет огромное влияние на команды»

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп высказал своё мнение об испанском наставнике.

- Он хорошо начал в «МанСити», но затем результаты пошли на спад. Гвардиола – тренер, который оказывает огромное влияние на команды. Он привил свой стиль «Барселоне», отлично поработал в «Баварии». АПЛ – очень сложная лига, тут перемены случаются каждую неделю. Тут не получится играть так, как это делает «Барселона».

31-го декабря «Ливерпуль» сойдётся в поединке с «Манчестер Сити». Матч состоится в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги.

Источник — ТК Футбол

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