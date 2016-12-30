Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрген КЛОПП: «Гвардиола имеет огромное влияние на команды»

Наставник «Ливерпуля» накануне матча против «Манчестер Сити» оценил работу своего визави

  • 30.12.2016 07:55
  • 295 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Юрген КЛОПП: «Гвардиола имеет огромное влияние на команды»
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп высказал своё мнение об испанском наставнике.
 
- Он хорошо начал в «МанСити», но затем результаты пошли на спад. Гвардиола – тренер, который оказывает огромное влияние на команды. Он привил свой стиль «Барселоне», отлично поработал в «Баварии». АПЛ – очень сложная лига, тут перемены случаются каждую неделю. Тут не получится играть так, как это делает «Барселона».
 
31-го декабря «Ливерпуль» сойдётся в поединке с «Манчестер Сити». Матч состоится в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.