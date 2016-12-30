У Шахтера появился конкурент в борьбе за Марсело Морено

«Крузейро» сделал предложение о переходе боливийскому форварду Марсело Морено. Бразильский клуб хочет подписать 29-летнего футболиста как можно скорее. В планы «Крузейро» входит объявить о переходе Марсело Морено до 2 января 2017 года.

Впрочем, «Крузейро» придется столкнуться с жесткой конкуренцией за право подписать футболиста с украинским Шахтером и китайским Чанчунь Ятай, где Морено провел последние два сезона и который покинул на правах свободного агента по окончанию срока действия предыдущего соглашения.

По имеющимся данным, китайский клуб предложил наилучшее с финансовой точки зрения предложение среди всех заинтересованных сторон, однако какое решение примет боливийский футболист пока неизвестно.

Напомним, Марсело Морено защищал цвета Крузейро с 2007 по 2008 годы, а также в 2014 году. За Шахтер боливиец выступал с 2008 по 2011 годы, однако дважды за это время отправлялся в аренду — в английский Уиган и немецкий Вердер.

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.