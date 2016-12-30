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У Шахтера появился конкурент в борьбе за Марсело Морено

Команда Паулу Фонсеки пытается вернуть своего бывшего нападающего

  • 30.12.2016 07:51
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  • 1 комментария
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У Шахтера появился конкурент в борьбе за Марсело Морено
«Крузейро» сделал предложение о переходе боливийскому форварду Марсело Морено. Бразильский клуб хочет подписать 29-летнего футболиста как можно скорее. В планы «Крузейро» входит объявить о переходе Марсело Морено до 2 января 2017 года.
 
Впрочем, «Крузейро» придется столкнуться с жесткой конкуренцией за право подписать футболиста с украинским Шахтером и китайским Чанчунь Ятай, где Морено провел последние два сезона и который покинул на правах свободного агента по окончанию срока действия предыдущего соглашения.
 
По имеющимся данным, китайский клуб предложил наилучшее с финансовой точки зрения предложение среди всех заинтересованных сторон, однако какое решение примет боливийский футболист пока неизвестно.
 
Напомним, Марсело Морено защищал цвета Крузейро с 2007 по 2008 годы, а также в 2014 году. За Шахтер боливиец выступал с 2008 по 2011 годы, однако дважды за это время отправлялся в аренду — в английский Уиган и немецкий Вердер.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    titanovec
    online
      titanovec, 30.12.2016 09:13
    0
    все хотят этого Боливийского Гладкого и человек свободный агент а как напишут что чут ли в очеред становится надо
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