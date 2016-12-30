Аллегри рассматривает вариант с Арсеналом

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов рассмотреть предложение «Арсенала». Специалист хочет построить в команде десятилетнюю династию. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть туринцев летом и возглавить лондонцев, так как наставник «канониров» Арсен Венгер с большой долей вероятности уйдет из команды после 20-летней тренерской работы.

В Италии считают, что Аллегри не справляется с давлением прессы, а также имеет плохие отношения с голкипером Джанлуиджи Буффоном и форвардом Пауло Дибалой. 49-летний тренер работает с «Ювентусом» с 2014 года. Ранее он возглавлял такие команды, как «Милан», «Кальяри» и «Сассуоло».

Источник — Euro-football

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