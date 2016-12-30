Риккардо МОНТОЛИВО: «Многим пожертвовал ради мечты»

Хавбек Милана Риккардо Монтоливо ответил на вопросы болельщиков россонери.

«В Милане царит особая атмосфера, которой я не встречал в других командах. Хотя нужно признать, что в Аталанте я вырос, и эта команда занимает особое место в моем сердце. Также во Флоренции мне было очень хорошо как на поле, так и за его пределами. Но в Милане действительно особенная атмосфера, которой я раньше не встречал.

Почему я выбрал 18-ый номер? Потому что он связан с датой моего рождения. Во всех командах я выбирал именно этот номер, благо что он был всегда свободен. Возможно, это была судьба.

Как мне удалось достичь уровня Серии А? Чтобы осуществить эту мечту, мне пришлось многим пожертвовать. Оглядываясь назад, я понимаю, что сделал бы всё точно также, но на тот момент было очень тяжело. Особенно тяжело было отказывать друзьям, которые зовут тебя посидеть с ними. Но, повторюсь, когда я оглядываюсь назад, то знаю, что я вновь сделал бы всё это с удовольствием.

Самый сложный момент? Когда я получил травму перед Чемпионатом Мира в товарищеском матче против Ирландии. Я тогда сломал берцовую кость за три дня до отъезда на Мундиаль. Это был очень серьезный удар как физически, так и морально. Но я смог преодолеть это.

Лучший момент? Когда родилась моя дочь Мариам. Это были невероятные эмоции, незабываемый момент, беспредельная радость».

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