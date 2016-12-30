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Владельцы Интера выделят €150 млн на трансферную кампанию

Приоритетная цель миланского клуба — Алексис Санчес

  • 30.12.2016 00:15
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Shaun Botterill. Алексис Санчес
© Shaun Botterill. Алексис Санчес

Владельцы «Интернационале» из китайской компании «Suning Commerce Group» готовы выделить бюджет в €150 млн для усиления команды Стефано Пиоли.

Одной из приоритетных целей миланского клуба является форвард «Арсенала» Алексис Санчес, который великолепно провел осеннюю часть сезона.

По информации британских СМИ, кроме чилийца итальянский клуб жаждет приобрести футболистов ПСЖ Маркиньоса и Марко Верратти.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, его трансферная стоимость оценивается в €55 млн.

Источник — Mirror

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