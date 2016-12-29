Эдуард Соболь интересен Бешикташу

Стамбульский «Бешикташ» заинтересован в трансфере Эдуарда Соболя.
По информации турецкой прессы, Черные орлы испытывают проблемы на левом фланге обороны, поэтому планируют усилиться 21-летним игроком «Зари», возможности которого видели в поединках луганского клуба в Лиге Европы против «Фенербахче».
Напомним, контракт Эдуарда Соболя принадлежит донецкому «Шахтеру», в «Заре» он играет на правах аренды. Трудовое соглашение украинского защитника заканчивается летом 2017 года.
Источник — Ajansspor
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.