Эдуард Соболь интересен Бешикташу

© zarya-lugansk.com, Эдуард Соболь

Стамбульский «Бешикташ» заинтересован в трансфере Эдуарда Соболя.

По информации турецкой прессы, Черные орлы испытывают проблемы на левом фланге обороны, поэтому планируют усилиться 21-летним игроком «Зари», возможности которого видели в поединках луганского клуба в Лиге Европы против «Фенербахче».

Напомним, контракт Эдуарда Соболя принадлежит донецкому «Шахтеру», в «Заре» он играет на правах аренды. Трудовое соглашение украинского защитника заканчивается летом 2017 года.

Источник — Ajansspor

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