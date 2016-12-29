Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эдуард Соболь интересен Бешикташу

Стамбульский клуб намерен приобрести защитника луганской «Зари»

  • 29.12.2016 23:38
  • 230 просмотров
  • 0 комментария
Метки
zarya-lugansk.com, Эдуард Соболь
© zarya-lugansk.com, Эдуард Соболь

Стамбульский «Бешикташ» заинтересован в трансфере Эдуарда Соболя.

По информации турецкой прессы, Черные орлы испытывают проблемы на левом фланге обороны, поэтому планируют усилиться 21-летним игроком «Зари», возможности которого видели в поединках луганского клуба в Лиге Европы против «Фенербахче».

Напомним, контракт Эдуарда Соболя принадлежит донецкому «Шахтеру», в «Заре» он играет на правах аренды. Трудовое соглашение украинского защитника заканчивается летом 2017 года.

Источник — Ajansspor

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.