У Олимпика появился двойник в Польше

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В 2016 году по инициативе украинских студентов-энтузиастов, которые безумно влюблены в футбол, была создана в Кракове любительская команда «Олимпик». При ближайшем знакомстве выяснилось, что название, логотип, и цвета они позаимствовали у украинской команды. А в преддверии Нового года польский «олимпиец» с донецкими корнями Станислав Родзин с удовольствием ответил на вопросы журналистов.



– Расскажите, пожалуйста, Станислав, что вас связывает с донецким «Олимпиком» и сколько лет существует ваша команда?

– Наша команда «Олимпик» (Краков) – прототип донецкого «Олимпика». Мы являемся достаточно молодым, но очень амбициозным коллективом с донбасским характером. К сожалению, пока играем на любительском уровне. Команда была основана в 2016 году. Решение основать «свою» команду, состоящую из украинцев, было принято мной и Сашей Липчанским. Изначально мы играли за другую любительскую команду – Drugi Oddech Mlodości, с которой в прошлом году выиграли чемпионство 3 аматорской лиги в Кракове. Но, несмотря на столь удачное выступление, в коллективе у нас частенько возникали разногласия. В спортивных школах ведь нас учили, если выходишь на поле, то должен выложиться на все сто процентов, и не важно играешь ты в аматорской лиге или в профессиональной. Но наши польские коллеги по команде достаточно часто относились к игре, как к забаве и не более. Не успел, недоработал с игроком, будь как будет…Такое же отношение было и с посещением самих игр. Поэтому мы и приняли решение создать «свою» украинскую команду.



– Кто играет за краковский «Олимпик»?

– Как известно, в Кракове проживает более тридцати тысяч наших братьев-украинцев. Большая половина из них – это студенты. Среди них многие заканчивали спортивные школы, а кто-то просто любит играть в футбол. Есть ребята, которые когда-то играли за команды областного и всеукраинского чемпионата (Евгений Шутяк, Павел Нагорняк), будучи еще юными, но так и не реализовали себя в профессиональном футболе. Именно из таких ребят и состоит наш коллектив. На данный момент команда занимает третье место из двадцати команд второй любительской лиги (всего в Кракове 4 лиги и 111 команд), но имеет все шансы занять первое место, ведь за 10 игр мы ни разу не проиграли. Первые три места дают возможность повыситься в классе и перейти в первую любительскую (аматорскую) лигу Кракова.



– А кто из игроков донецкого «Олимпика» больше всего нравится? Кто вам ближе всего по манере игры?

– Из «Олимпика мне больше нравится… Да все ребята хороши! Выделю отдельно голкипера (наверное, потому что я и сам вратарь) Заури Махарадзе, который уже давно надежно и стабильно защищает цвета «Олимпика». Из нападающих – Ивана Матяжа, а из защитников – Артема Барановского. С Артемом когда-то играли за ДЮСШ г. Угледар. Кстати, тогда вместе с нами играл выходец из «Олимпика» Дима Хомченовский.



– Как часто в Польше вас спрашивают: «Что означает «Олимпик»?

– В Польше мало кто знает украинские футбольные команды. Знают только самые известные: «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Карпаты». В последние годы узнают и луганскую «Зарю». Много ребят из нашей команды являются жителями разных городов Украины, а в частности, Донецка и Донецкой области. Сам являюсь воспитанником футбольной школы донецкого «Олимпика». Выступал за команду, состоящую из игроков 89-го года рождения.



– Расскажите про ваше пребывание в Академии «Олимпика».

– Как сейчас помню, в школу «Олимпика» попал в 2005 году. Уже в то время в клубе были прекрасные условия для профессионального роста молодого игрока. Не побоюсь этого слова, многие хотели попасть в эту школу. Жили мы в общежитии, которое располагалось в здании института туристического бизнеса на Университетской. Комнату делили с Артемом Карагодовым.



У меня есть знакомые и друзья, являющиеся выпускниками «Олимпика», поэтому с названием команды долго думать не пришлось. Цель нашей команды в Кракове – пропаганда украинского футбола и команды «Олимпик» в целом, за которую мы сильно болеем. А играем в футбол, потому что мы любим его!



– Вы хотели бы пообщаться лично с игроками «Олимпика», сфотографироваться, возможно, обменяться с ними футболками, хотя эмблема и цвета практически одинаковые?

– Конечно! Мы бы очень хотели пообщаться, а по возможности и провести товарищеский матч с игроками «Олимпика». Я уверен, ребята были бы рады.

Источник — ФК Олимпик

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