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«Если адаптировался у Кварцяного — в других командах проблем не будет»

Артем Дудик — о роботе под руководством Виталия Владимировича

  • 29.12.2016 22:43
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footboom.com. Артем Дудик
© footboom.com. Артем Дудик

Півзахисник «Волині» Артем Дудік розповів про роботу під керівництвом Віталія Кварцяного.

- У «Волині» досить молодий колектив. За рахунок чого, на твій погляд, команді вдавалося видавати бойові поєдинки проти ряду більш досвідчених суперників? Тренерська рука, або юнацька самовіддача?
- Всі знають наскільки в нас сильний тренер в плані мотивації. Команда прекрасно розуміла, що нам не буде вистачати кваліфікаціі і досвіду, тому ми старалися за рахунок самовіддачі і характеру давати опір командам більш досвідченішим за нас. На мою думку, тут зіграла свою роль і тренерська рука, і юнацька самовіддача.

- Як працюється з Кварцяним, особливо з огляду на твій молодий вік? Чи не важко, адже, як кажуть, у нього дуже складний характер?
- Він - дуже харизматична людина і дуже вимогливий тренер, та і тренування в нього теж специфічні. Але це дуже хороша школа для молодих гравців. На мою думку, якщо ти зможеш адаптуватися в команді Віталія Володимировича, то в інших командах з цим не буде проблем.

Источник — Footboom

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