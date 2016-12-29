Вице-президент Ворсклы: «Система бонусов популярна в мировом футболе»

© vorskla.com.ua. Олег Лысак

Віце-президент «Ворскли» Олег Лисак розповів про стимули і заохочення в полтавському клубі.



«Коли ти знаєш, що є можливість заробити премію в розмірі половини грошей, які вказані в контракті молодого виконавця, чи це не стимул грати ефективніше, ще більш самовіддано!



Зараз, як ніколи, хлопці отримають шанс проявити себе на високому рівні. Система бонусів – це абсолютно нормальна практика в світовому футболі, так воно й має бути, аби сума, прописана в контракті, не присипляла уваги та мотивації футболіста.



Раніше необґрунтовані, подекуди просто захмарні, цифри контрактів підсвідомо позбавляли бажання декого викладатися на всі сто. Думаю, зараз саме час переглянути цю сторону взаємовідносин. Між іншим, кожен успішний матч першого півріччя був премійований нами. Думаю, від цього в майбутньому виграє весь український футбол», - підкреслив Лисак.

Источник — ФК Ворскла

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