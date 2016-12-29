Зенит предлагает за Ракицкого €15 миллионов

© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Питерский «Зенит» намерен приобрести защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Российский клуб предлагает за 27 летнего футболиста €15 млн. «Шахтер», в свою очередь, готов расстаться с одним из лидеров команды за сумму вдвое большую.

Также в услугах украинца заинтересован турецкий «Бешикташ», который уже предложил «горнякам» €5 млн.

Напомним, Ярослав Ракицкий выступает с «Шахтере» с 2009 года, контракт игрока заканчивается в середине 2018 года.

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