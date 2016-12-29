Зенит предлагает за Ракицкого €15 миллионов

Питерский «Зенит» намерен приобрести защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.
Российский клуб предлагает за 27 летнего футболиста €15 млн. «Шахтер», в свою очередь, готов расстаться с одним из лидеров команды за сумму вдвое большую.
Также в услугах украинца заинтересован турецкий «Бешикташ», который уже предложил «горнякам» €5 млн.
Напомним, Ярослав Ракицкий выступает с «Шахтере» с 2009 года, контракт игрока заканчивается в середине 2018 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
віддавайте
Хрена им.Ярика не отдадим.Он и Дарио,это сердце команды
Ахмет, ты ли это?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.