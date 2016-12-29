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Зенит предлагает за Ракицкого €15 миллионов

Питерский клуб намерен приобрести защитника донецкого «Шахтера»

  • 29.12.2016 21:39
  • 1528 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Питерский «Зенит» намерен приобрести защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Российский клуб предлагает за 27 летнего футболиста €15 млн. «Шахтер», в свою очередь, готов расстаться с одним из лидеров команды за сумму вдвое большую.

Также в услугах украинца заинтересован турецкий «Бешикташ», который уже предложил «горнякам» €5 млн.

Напомним, Ярослав Ракицкий выступает с «Шахтере» с 2009 года, контракт игрока заканчивается в середине 2018 года.

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Комментарии
    wwowa
      wwowa, 29.12.2016 21:52
    -3
    віддавайте
    Ссылка
    rokkino
    rokkino, 29.12.2016 21:54
    0
    wwowa, 29.12.2016 21:52
    віддавайте
    Хрена им.Ярика не отдадим.Он и Дарио,это сердце команды
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 29.12.2016 22:24
    +4
    rokkino, 29.12.2016 21:54
    wwowa, 29.12.2016 21:52
    віддавайте
    Хрена им.Ярика не отдадим.Он и Дарио,это сердце команды

    Ахмет, ты ли это?
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