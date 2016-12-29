Вадим ШАБЛИЙ: «Думаю, что Будковский покинет Анжи»

Нападающий махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Филипп Будковский, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.
«Пока мы решаем вопросы с «Анжи», дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб», - сказал Шаблий.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может перейти из «Анжи» в «Уфу».
Украинский нападающий перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
Источник — ТАСС
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