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Вадим ШАБЛИЙ: «Думаю, что Будковский покинет Анжи»

Футбольный агент рассказал о будущем своего подопечного

  • 29.12.2016 21:20
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fc-anji.ru. Филипп Будковский
© fc-anji.ru. Филипп Будковский

Нападающий махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Филипп Будковский, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий.

«Пока мы решаем вопросы с «Анжи», дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб», - сказал Шаблий.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может перейти из «Анжи» в «Уфу».

Украинский нападающий перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

Источник — ТАСС

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