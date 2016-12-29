Геннадий ОРБУ: «Танковський напоминает мне Гаттузо»

© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

Екс-футболіст Геннадій Орбу оцінив можливості молодих гравців, яким в цьому сезоні Паулу Фонсека дав шанс дебютувати за першу команду.

«Я чудово знаю можливості кожного новачка «Шахтаря», бо не один рік стежу за їхньою кар’єрою.

В’ячеслав Танковський дуже працьовитий. Він виконує неймовірно великий обсяг роботи на позиції опорного півзахисника. Він мені нагадує Гатузо, який грав у «Мілані». Справжній футболіст-«бульдозер»! Хлопець маленького росту, але під ним земля трясеться на футбольному полі.

Микола Матвієнко є універсальним футболістом і може виступати на позиції центрального та лівого захисника. Такі хлопці «Шахтарю» потрібні. Йому лише 20 років. У такому віці захисники рідко грають в основному складі, бо не мають досвіду. У Матвієнка ще все попереду.

Козир Андрія Борячука - висока швидкість. Це важливо для нападника. До того ж, Борячук вміє використовувати гольові моменти», - сказав Орбу.

Источник — ПлюсСпорт

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