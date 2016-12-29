ПЕЧЕРНЫЙ: «Не только Динамо не платит налоги, почти все так делают»

© dynamo.kiev.ua. Олег Печерный

Керівник Фонду соціального захисту футболістів і тренерів України Олег Печорний розповів про розповсюджену практику ухиляння від сплати податків українськими клубами.

«Я мав зустріч з керівником фіскальної служби України де ми говорили про те, як вирішувати податкові проблеми нашого футболу. А вони величезні.

Це ж у пресі підняли шум, що «Динамо» не платить податки. Та не одне воно! Майже весь чемпіонат так робить. Приміром в «Олександрії» офіційна зарплата 5 тисяч гривень, в інших клубах ситуації схожі. Не плять податків ні клуби, ні футболісти, ні тренери. У фіскальній службі мені пообіцяли, що після нового року впритул беруться за цю проблему. Так що будуть і перевірки, і проблеми в клубів.

Чому весь світ платить податки, а ми ні? Чому, приміром, Мессі, який приховав частину грошей від оподаткування отримав умовний термін, а в нас за таке навіть не судять, навіть не переймаються цим. Тут проблема не лише у тому, що держава недоотримує шалені гроші, які мала б отримати згідно чинного законодавства. Тут самі футболісти і тренери себе підставляють. Ну гаразд топ-футболісти, які за кар’єру зароблять собі на все життя. Але це одиниці. Основна маса людей, які присвятили себе футболу, на пенсії опиняються ні ж чим. Немає ні пенсій, ні соціальних виплати, ні страховки. А звідки вони візьмуться, якщо людина не сплачувала податки та інші внески», - сказав Печорний.

Источник — ПлюсСпорт

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