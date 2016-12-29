В 2016 году Шахтер заработал 2,7 миллиарда гривен

© ФК Шахтер Донецк. Алекс Тейшейра

Донецкий «Шахтер» закончил 2016 год с общим показателем доходов в 2,7 миллиарда гривен. Это на 73,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

Доходы от продажи и аренды игроков принесли клубу 1 миллиард 762 миллиона гривен (трансферы Тейшейры и Фернандо). 356 миллионов составил доход от коммерческой деятельности, 586 миллионов «Шахтер» получил от УЕФА и ФИФА.

Источник — ФК Шахтер

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