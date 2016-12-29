Зозуля может перебраться в чемпионат Китая

© © realbetisbalompie.es. Роман Зозуля

Украинский легионер «Бетиса» Роман Зозуля в ближайшее трансферное окно может перебраться в одну из китайских команд.

По информации испанских СМИ, 27-летний форвард пропустил первую тренировку «Бетиса» после рождественских праздников. Согласно официально версии у Зозули диагностировали ОРЗ, однако журналисты подозревают, что украинский нападающий занялся активными поисками нового клуба.

Сообщается, что один из китайских клубов готов выкупить контракт Зозули в зимнее трансферное окно. Существуют предложения и из других стран, но остальные клубы предлагают лишь аренду.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что «Бетис» планирует расстаться с Зозулей.

Источник — El Desmarque

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.