Зозуля может перебраться в чемпионат Китая

Украинский легионер «Бетиса» Роман Зозуля в ближайшее трансферное окно может перебраться в одну из китайских команд.
По информации испанских СМИ, 27-летний форвард пропустил первую тренировку «Бетиса» после рождественских праздников. Согласно официально версии у Зозули диагностировали ОРЗ, однако журналисты подозревают, что украинский нападающий занялся активными поисками нового клуба.
Сообщается, что один из китайских клубов готов выкупить контракт Зозули в зимнее трансферное окно. Существуют предложения и из других стран, но остальные клубы предлагают лишь аренду.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что «Бетис» планирует расстаться с Зозулей.
Источник — El Desmarque
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