Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Только вместе можем преодолеть это тяжелое время»

Наставник национальной сборной подвел итоги уходящего года

  • 29.12.2016 19:37
  • 373 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги уходящего года и поделился планами на будущее.

— Каким для вас был 2016 год? Что почерпнули для себя в уходящем году?
— 2016 был тяжелым годом для моей страны. Мы со всем народом с тревогой следим за событиями на востоке Украины, желаем здоровья нашим героям, и мира и спокойствия в стране. Футбольный год был также противоречив. Очень больно по амбициям игроков и болельщиков ударил провал национальной сборной в финальной части Евро-2016. К счастью в конце лета и начале осени мне с моим тренерским штабом удалось за короткий срок перестроить и обновить команду, и показать хорошие результаты. Мы входим в следующий год с хорошей перспективой.

— Говоря о борьбе за чемпионат мира-2018, как считаете, способна ли Украина выиграть группу отбора?
— В нашей группе шансы на выход имеют все. Впервые за многие годы Украина очутилась в очень сильной и ровной группе, сразу 4 команды выступали на Евро во Франции. Наверняка, решающими станут заключительные матчи осенью 2017 года. Мы ставим перед командой задачу выхода из группы. Даже больше — задачу победить в каждой игре. И это нормально, посмотрите на статистику игр в начале цикла, мы переигрывали за всеми компонентами каждого из соперников. Мы играли на выигрыш во всех поединках, дома и в гостях.

— Будете ли рассматривать вопрос бойкота чемпионата мира в связи с фактической войной между Украиной и Россией на Донбассе?
— Решение о выступлении на чемпионате мира надо принимать по факту, после окончания группового турнира. Мы только претендуем на выход из группы, у нас впереди еще много других, чисто футбольных, тренерских решений. Мы делаем нашу футбольную работу, а остальное уже в компетенции Федерации футбола и руководства страны.

— Что пожелаете украинцам в 2017 году?
— Я хочу пожелать всем украинцам дома и за рубежом быть ближе друг к другу, помнить, что только вместе мы можем победить, преодолеть это тяжелое время. И обязательно поддерживать сборную Украины, ведь мы играем для всех вас!

Источник — Online.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.