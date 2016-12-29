Андрей ШЕВЧЕНКО: «Только вместе можем преодолеть это тяжелое время»

© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги уходящего года и поделился планами на будущее.



— Каким для вас был 2016 год? Что почерпнули для себя в уходящем году?

— 2016 был тяжелым годом для моей страны. Мы со всем народом с тревогой следим за событиями на востоке Украины, желаем здоровья нашим героям, и мира и спокойствия в стране. Футбольный год был также противоречив. Очень больно по амбициям игроков и болельщиков ударил провал национальной сборной в финальной части Евро-2016. К счастью в конце лета и начале осени мне с моим тренерским штабом удалось за короткий срок перестроить и обновить команду, и показать хорошие результаты. Мы входим в следующий год с хорошей перспективой.



— Говоря о борьбе за чемпионат мира-2018, как считаете, способна ли Украина выиграть группу отбора?

— В нашей группе шансы на выход имеют все. Впервые за многие годы Украина очутилась в очень сильной и ровной группе, сразу 4 команды выступали на Евро во Франции. Наверняка, решающими станут заключительные матчи осенью 2017 года. Мы ставим перед командой задачу выхода из группы. Даже больше — задачу победить в каждой игре. И это нормально, посмотрите на статистику игр в начале цикла, мы переигрывали за всеми компонентами каждого из соперников. Мы играли на выигрыш во всех поединках, дома и в гостях.



— Будете ли рассматривать вопрос бойкота чемпионата мира в связи с фактической войной между Украиной и Россией на Донбассе?

— Решение о выступлении на чемпионате мира надо принимать по факту, после окончания группового турнира. Мы только претендуем на выход из группы, у нас впереди еще много других, чисто футбольных, тренерских решений. Мы делаем нашу футбольную работу, а остальное уже в компетенции Федерации футбола и руководства страны.



— Что пожелаете украинцам в 2017 году?

— Я хочу пожелать всем украинцам дома и за рубежом быть ближе друг к другу, помнить, что только вместе мы можем победить, преодолеть это тяжелое время. И обязательно поддерживать сборную Украины, ведь мы играем для всех вас!

Источник — Online.ua

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