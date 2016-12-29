Владислав Алексеев остается в Динамо

18-летний нападающий Владислав Алексеев, старый контракт которого с киевским «Динамо» завершился, подписал с клубом новое соглашение.
В текущем сезоне Алексеев сыграл за «Динамо» U-19 15 матчей (9 в стартовом составе), провел на поле 964 минуты и забил 2 гола.
Кроме того, Владислав принял участие в 5 матчах Юношеской Лиги УЕФА, провел в игре 342 минуты.
Новый контракт юного форварда с «Динамо» рассчитан на один год.
Источник — ФК Динамо Киев
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