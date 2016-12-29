Владислав Алексеев остается в Динамо

топ-7 игроков, которых мы не увидим весной в чемпионате Украины:РоналдуМессиИбрагимовичГризманнРа...

СаШо - заслуженная пенсия. Сколько ж можно на поле-то, за сорокет ужеШевчук - закат карьеры отпах...

скажу вам по секрету, я фанат объективности

динамо в 2016 стало чемпионом вииграло супер кубок и вишло в 1/8 лч а вот фонсека станет наверное...

зоря в ле попала на прямую благодаря днипру не забивайте

а почему вы думаете, что ДК выкинуло Гусева и СаШо, первый еще является действующим игроком, и ме...

Почему выкинули?У него закончился контракт и он не захотел его продлевать,потому что перестал поп...