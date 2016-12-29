Цікавий інвестиційний проект запропонувала для Івано-Франківська будівельна компанія «Мельник», яка цьогоріч отримала національну відзнаку «Регіональний забудівник року».

Мельники пропонували побудувати на Співочому полі в Коломиї сучасний стадіон зі штучним покриттям, біговими доріжками та накритими трибунами, облагородити міське озеро й встановити там дитячі майданчики. Натомість хотіли збудувати поруч сучасне багатоквартирне містечко з паркінгами, доглянутими дворами та охороною.

Але, як кажуть, щось пішло не так.





Источник — Галичина Спортивна

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