Сантос заинтересовался Бернардом

© ФК Шахтер. Бернард

Полузащитник «Шахтера» Бернард попал в сферу интересов «Сантоса», сообщает lance.com.br.



Бразильское издание пишет, что для клуба этот трансфер является в значительной степени «несбыточной мечтой», но, тем не менее, «Сантос» планирует приступить к переговорам о переходе бразильца в уже январе 2017 года.

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