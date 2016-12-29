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Сантос заинтересовался Бернардом

Полузащитник «Шахтера» попал в трансферный список желаний «Сантоса»

  • 29.12.2016 18:02
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  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Бернард
© ФК Шахтер. Бернард
Полузащитник «Шахтера» Бернард попал в сферу интересов «Сантоса», сообщает lance.com.br.
 
Бразильское издание пишет, что для клуба этот трансфер является в значительной степени «несбыточной мечтой», но, тем не менее, «Сантос» планирует приступить к переговорам о переходе бразильца в уже январе 2017 года.

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