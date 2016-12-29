Сантос заинтересовался Бернардом

Полузащитник «Шахтера» Бернард попал в сферу интересов «Сантоса», сообщает lance.com.br.
Бразильское издание пишет, что для клуба этот трансфер является в значительной степени «несбыточной мечтой», но, тем не менее, «Сантос» планирует приступить к переговорам о переходе бразильца в уже январе 2017 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.