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Балканы запланировали четыре спарринга

Зарянский клуб начнет спарринги 26 января

  • 29.12.2016 17:05
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Балканы запланировали четыре спарринга

Зарянская команда запланировала как минимум четыре матча

Программу зимних контрольных встреч подопечные Андрея Пархоменко откроют 26 января поединком против многократного чемпиона Молдовы, постоянного участника европейских клубных кубковых турниров – тираспольского «Шерифа».

1 февраля ФК «Балканы» вновь отправятся в соседнюю Молдову, чтобы сыграть международный товарищеский матч против четвертой на данный момент команды Дивизии А – ФК «Сфынтул Георге».

Еще одна контрольная игра с представителем соседней страны у зарянского клуба запланирована на 15 февраля. В этот день соперником «Балкан» станет лидер Дивизии А - тираспольский «Шериф-2».

Все эти три встречи пройдут в тираспольском манеже СК «Шериф».

Четвертый спарринг команда Андрея Пархоменко запланировала в интервале с 1 по 15 февраля, в котором намерена встретиться с представителем первой лиги Украины - МФК «Николаев». Точная дата, а также место проведения этого матча находятся в стадии согласования.

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