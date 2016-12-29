Никита КАМЕНЮКА: «Восстановительный процесс идет по плану»

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Процесс реабилитации после травмы у капитана «Зари» Никиты Каменюки проходит в плановом режиме. О последних новостях, касающихся его здоровья он рассказал нам лично:



- В принципе, восстановительный процесс идёт по плану. Каждый день работаю над тем, чтобы быстрее вернуться в строй. Но травма у меня такая, которая требует грамотного восстановительного процесса. Торопиться ни в коем случае не нужно. Никто события не форсирует. Ещё раз отмечу, что все те процессы восстановления, которые запланированы, идут согласно графику.



У меня очень большая поддержка, как со стороны родственников и клуба, так и со стороны болельщиков. Часто люди просто встречают на улице, узнают и говорят слова поддержки в мой адрес. Спрашивают, когда вернусь на поле. Я объясняю всем, что восстановительный процесс зависит, как от работы, так и от индивидуальных особенностей организма. Благодарю всех, кто поддерживает и переживает за меня. Главное – сохранять позитивный настрой, что я и делаю!



С нашим доктором постоянно нахожусь на связи, он даёт мне необходимые консультации. Хожу в тренажёрный зал, уже подключил и бассейн. С каждым днём чувствую себя лучше. Без сложностей не обходится, но мы их преодолеваем. В следующем году попытаюсь вернуться в строй как можно быстрее. Но когда это произойдёт загадывать не буду.

Источник — ФК Заря

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