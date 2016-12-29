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Олег Кердей: «Мунтян прилично прибавил по ходу чемпионата»

Президент Спарты-Буковины подводит итог выступления в первом круге чемпионата Украины U-19

  • 29.12.2016 16:55
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Олег Кердей: «Мунтян прилично прибавил по ходу чемпионата»

Довольно мощно прошла всю дистанцию в осенней части чемпионата U-19 (первая лига) Спарта-Буковина. Поражение, и довольно болезненное (0:5) случилось всего одно, в матче второго тура от Львова, победы и две ничьи в остальных шести поединках позволили команде финишировать на почетном втором месте. Тем более выглядит удивительной отставка старшего тренера Александра Гуменюка. Поэтому о первой половине турнира, а также о планах на вторую проекту Золотой Талант рассказал президент черновицкого клуба Олег Кердей.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?

— В общем, более-менее довольны. Довольны, что чемпионат состоялся, довольны, что у нас команда подобралась неплохая. Этот пробел между школой и взрослым футболом заполнен.

Прибавить можно за счет сборов, и обучения, и только за счет тренера-специалиста, которого мы сейчас ищем.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.

— Худший получился, когда мы Опир дома принимали, поле было залито водой. Проблема с полями большая, играли на искусственном, оно было процентов на 25-30 под водой, это был не футбол, а ужас.

А лучший поединок провели в Хмельницком, местное Подолье обыграли со счетом 3:2. С Мункачем тоже был интересный матч, наш самый первый в этом чемпионате — 2:1. С Мункачем и Подольем так, хорошо, запомнились.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на профессиональном уровне?

— Мне кажется, Мунтян. Мы вначале рассматривали, брать его в  команду летом, или нет. У нас была проблема, что команда весной создавалась, играли в чемпионате области. Но появилась у нас неправильная информация, кто нам ее дал — не знаю, что будет чемпионат U-21. И мы переделывали полностью команду, хотя сначала собирали одних футболистов.

И тогда у нас Александр Мунтян появился, думали брать его, или нет. А под конец турнира, в последнем матче он был лучшим игроком. Не пропустил ни одной тренировки, и это принесло свои плоды.

Много проблем — у ребят экзамены, учеба, пересдачи, они начинают тренировки пропускать, и виден спад. Им нужно в тонусе быть, чтобы тренироваться, а иногда учеба требует внимания, болезни мешают. Да и ребята в таком возрасте, девочки и так далее. Кто более-менее ходил на тренировки, те прибавляют.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?

— Пока никто нас не покинул, мы в штатном режиме тренируемся, играем на мини-площадке, ждем нового тренера. С Нового года решим, кто будет возглавлять команду, пока не решили еще. Ищем и думаем. А потом, может при новом тренере, кто-то и покинет, кого-то будем еще искать и добирать.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?

— Негативного ничего нет, только позитив. Чемпионат интересный, нам это интересно. Мы пока идем от фарм-клуба Буковина, нас называют в народе Спарта-Буковина. Год назад открыли тут школу — Спарта и работаем, как U-19, поэтому для нас только позитив. Потому что раньше была аматорская команда Маяк, которая в первенстве области играла, но мы хотим от аматорского уровня отойти, и заниматься детьми 19-летними, в таком плане. Поэтому нам очень интересен этот проект чемпионата в первой лиге.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?

— На серьезные сборы команда будет собираться 16 января, и будем потихоньку к сезону готовиться.

Источник — Золотой талант Украины

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