Премьер-лига готова рассмотреть варианты с единым чемпионатом U-19

Похоже, в новом сезоне Украина сможет получить полноценный чемпионат U-19 в двух дивизионах с ротацией участников по спортивному, а не статусному принципу. На состоявшемся в Доме футбола рабочем совещании с представителями клубов-участников чемпионата U-19 в первой лиге выступал и посол от Премьер-лиги, которая проводит чемпионат U-19 среди элитных клубов и примкнувших к ним Арсенала и Скалы, Евгений Дикий.

Он вкратце напомнил историю создания этого турнира под эгидой УПЛ — в сезоне-2012/2013, когда возникали споры относительно его целесообразности. Но когда на следующий год УЕФА внедрил Юношескую лигу УЕФА для чемпионов стран в этой возрастной категории, вопросы, похоже, исчезли даже у самых одаренных и упрямых.

Этот чемпионат, безусловно, полезен, но, по словам Дикого, ему недостает спортивной составляющей для большинства участников — для тех, кто не ведет борьбу за призовые места. В этом турнире нет такого понятия, как «понизиться в классе» или «вылететь». Все решается за счет статуса клуба — если первая команда остается в УПЛ, то и команда U-19 — тоже. Или за счет инициативы руководства клуба из низших лиг: в прошлом сезоне в этом чемпионате играли Ильичевец из первой лиги и Скала из второй, в этом — Скала и Арсенал, которые летом поднялись в первую лигу, зато Ильичевец U-19 ушел во вторую лигу под названием Ильичевец-2.

В УПЛ готовы рассмотреть возможность слияния двух турниров этой возрастной категории в единый чемпионат U-19 — с ротацией между дивизионами по спортивному принципу, чтобы появилась турнирная борьба на разных этажах турнирной таблицы. Но есть юридические нюансы, которые нужно разрешить — в первой лиге U-19 выступает ряд клубов, которые не имеют профессионального статуса. Если представить, что кто-то из них (например, лидирующий во второй группе Львов) попадет в элитную компанию, возникнут вопросы относительно статуса футболистов.

Интерес у клубов Премьер-лиги к новому турниру есть. В идеале, по словам Дикого, было бы чуть снизить возрастной порог в первой лиге — и сделать турнир U-18: «Это ярмарка талантов — приезжай и выбирай себе игроков». Но вопрос объединения и ротации пока еще до конца не решен, его нужно обсудить с клубами УПЛ, а для этого нужно иметь на руках готовые варианты схемы по обмену командами между двумя дивизионами.

Выступил и президент ПФЛ Сергей Макаров, который тоже акцентировал внимание на том, что нужна пирамида и схема, что нужно отрегулировать грань между профессионалами и аматорами, а еще поднял вопрос о руководстве новым объединенным чемпионатом. Мол, должно быть единое управление, а не три руководителя — УПЛ, ПФЛ и ДЮФЛУ. «В идеале это могла бы сделать ФФУ, которая имеет полномочия объединить всех», — сказал он.

А представитель кропивницкого Олимпик-СДЮШОР-2 вообще предложил обратиться напрямую к ФФУ, чтобы она приняла волевое решение относительно объединения двух чемпионатов — мол, в таких случаях незачем спрашивать мнение клубов УПЛ.

Источник — Золотой талант Украины

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