ВВС: только треть трансферных слухов правдивы

© 101greatgoals.com. Romelu Lukaku

ВВС провела исследование раздела трансферных слухов, который появился на сайте телекомпании в 2002 году. Речь идет о британских изданиях.

Оказалось, что в период с июля по август 2016 года, 64,3% новостей, опубликованных в разделе, оказались правдивыми и трансферы в итоге состоялись. Наиболее точными оказались слухи, касающиеся «Ман Сити» (68,6%), а самым надежным источником – The Guardian (68% от всех трансферных новостей правдивы).









На закуску - самые обсуждаемые переходы:



У Sky Sports показатель составляет 57,9%. Самый обсуждаемый клуб в британском меркато – «Челси» (98 упоминаний).На закуску - самые обсуждаемые переходы:

Источник — Евроспорт

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