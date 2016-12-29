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ВВС: только треть трансферных слухов правдивы

Больше всего доверять стоит The Guardian и Sky Sports

  • 29.12.2016 16:15
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101greatgoals.com. Romelu Lukaku
© 101greatgoals.com. Romelu Lukaku
ВВС провела исследование раздела трансферных слухов, который появился на сайте телекомпании в 2002 году. Речь идет о британских изданиях.
 
Оказалось, что в период с июля по август 2016 года, 64,3% новостей, опубликованных в разделе, оказались правдивыми и трансферы в итоге состоялись. Наиболее точными оказались слухи, касающиеся «Ман Сити» (68,6%), а самым надежным источником – The Guardian (68% от всех трансферных новостей правдивы).
 
У Sky Sports показатель составляет 57,9%. Самый обсуждаемый клуб в британском меркато – «Челси» (98 упоминаний).



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Источник — Евроспорт

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