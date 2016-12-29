ВВС: только треть трансферных слухов правдивы

ВВС провела исследование раздела трансферных слухов, который появился на сайте телекомпании в 2002 году. Речь идет о британских изданиях.
Оказалось, что в период с июля по август 2016 года, 64,3% новостей, опубликованных в разделе, оказались правдивыми и трансферы в итоге состоялись. Наиболее точными оказались слухи, касающиеся «Ман Сити» (68,6%), а самым надежным источником – The Guardian (68% от всех трансферных новостей правдивы).
У Sky Sports показатель составляет 57,9%. Самый обсуждаемый клуб в британском меркато – «Челси» (98 упоминаний).
На закуску - самые обсуждаемые переходы:
На закуску - самые обсуждаемые переходы:
Источник — Евроспорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.