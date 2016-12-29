Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Карпаты представят три комплекта новой формы

Львовяне в начале года похвастаются совершенно новыми, креативными и эксклюзивными комплектам формы

  • 29.12.2016 16:07
  • 164 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Фк Карпаты. Василий Кобин в форме ФК Карпаты
© Фк Карпаты. Василий Кобин в форме ФК Карпаты
«Карпаты» объявили о том, что в начале 2017 года будут представлены три комплекта новой игровой форма клуба, разработанные фирмой Joma.
 
«В начале 2017 львовские «Карпаты» презентуют своим болельщикам три совершенно новых, креативных и эксклюзивных комплекта игровой формы. Дизайнерские решения совместного проекта «Карпат» и Joma пока держатся в тайне, известно лишь, что ничем подобным не может похвастаться ни один другой клуб», – говорится в заявлении «Карпат», опубликованном на официальной странице клуба в Facebook.

Источник — Facebook.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.