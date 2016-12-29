Карпаты представят три комплекта новой формы

© Фк Карпаты. Василий Кобин в форме ФК Карпаты

«Карпаты» объявили о том, что в начале 2017 года будут представлены три комплекта новой игровой форма клуба, разработанные фирмой Joma.

«В начале 2017 львовские «Карпаты» презентуют своим болельщикам три совершенно новых, креативных и эксклюзивных комплекта игровой формы. Дизайнерские решения совместного проекта «Карпат» и Joma пока держатся в тайне, известно лишь, что ничем подобным не может похвастаться ни один другой клуб», – говорится в заявлении «Карпат», опубликованном на официальной странице клуба в Facebook.

Источник — Facebook.com

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