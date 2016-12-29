ПОГОРЕЛЫЙ: Хочу остаться в Норвегии, но не хочу играть в первой лиге

© fcmetalist.ua. Сергей Погорелый

Экс-голкипер «Арсенала» и «Металлиста» рассказал о своей карьере в чемпионате Норвегии.

«Однажды на тренировке играл на выходе, крикнул, что иду на мяч. Защитник тоже пошел – столкнулись с ним, получилось небольшое ДТП. Из-за этого немного повздорили. Тренеры потом даже видео разбирали. Понятно, что я оказался неправ, ведь я – легионер. Можно приводить тысячу доказательств, но легионер все равно будет неправ. Здесь не так, как у нас, когда все вокруг легионера бегают, дают ему по 100 переводчиков. В Норвегии многие говорят на английском. Объясниться в быту на английском для меня не проблема. Но вот в игре непросто давать четкие и ясные команды, чтобы они были понятны для всех. В воротах без знания языка очень сложно.

В свое время меня приглашали за границу и спрашивали, знаю ли я язык этой страны. Я не понимал, зачем – не лингвистом же нанимался. И тут приезжаю в Норвегию, начинаю играть, а у меня в защите сборная солянка – норвежцы, немцы и другие. В долю секунды нужно дать четкую команду. Когда меня не понимали, то просто выходил на мяч, иногда «складывал» людей. Чужие или свои – меня не интересовало. Но после двух недель проблем с командами на норвежском уже не было».

«Почему вылетели? За два тура до окончания ничто не предвещало беды. Мы шли на 10-м месте. Но потом что-то произошло. Возможно, клуб и не сильно хотел оставаться. Однажды меня попросили сыграть за вторую команду – она играла во второй лиге и шла на 6-м месте. Я не мог понять, к чему такой ажиотаж. Но мне объяснили, что очень важно занять 5-е место – за него клуб получит 300 тысяч евро. Это большие деньги для норвежского футбола. Еще больше платят, когда команда повышается в классе. Возможно, мой клуб решил просто обнулиться и заработать за счет победы в первой лиге. У Норвегии всего два места в еврокубках. Даже третье место ничего особо не дает, а занять его очень непросто».

«Контракт у меня до 31 декабря. Тренер дал мне время на размышление. Но тут теперь вопрос, останется ли тренер. Президент говорил, что доверяет ему, но сейчас ситуация, кажется, поменялась. Я не против продолжить выступать в Норвегии, но не очень хочется играть в первой лиге», - сказал Погорелый.

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