Коньяспор интересуется украинским полузащитником Ягеллонии Романчуком

© przegladsportowy.pl. Тарас Романчук

В услугах украинского опорного полузащитника польской Ягеллонии Тараса Романчука заинтересован турецкий Коньяспор. Последние 3 года Тарас Романчук проводит в Польше, но в ближайшее время может оказаться в Турции.

«Представители Коньяспора выходили на меня ранее и выходят сейчас, — говорит Романчук. — Я хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Но сомневаюсь в этой возможности — руководство Ягеллонии сейчас очень загорелось возможностью стать чемпионом Польши, ведь мы идем на первом месте в Экстра-классе. Согласятся ли они продавать футболистов в этот момент — пока не знаю».

В чемпионате Польши Тарас Романчук играет с 2013-го, изначально выступал за Легьоновию (из города Легьоново), а с 2014-го — за Ягеллонию из Белостока. В Экстра-классе за Ягеллонию украинец провел 78 матчей и забил 11 мячей.

В Украине Романчук играл только в ДЮФЛ, за Ковель и БРВ-ВиК (Владимир-Волынский). Также Романчук, являясь воспитанником волынского футбола, некоторое время защищал цвета ковельского футзального клуба Апперкот.

Напомним, что в этом сезоне Коньяспор играл в одной группе Лиги Европы с Шахтером, набрав в итоге в шести матчах только 1 очко и заняв последнее место в группе.

Источник — Sportarena

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