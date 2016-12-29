Барселона выслала контракт для Срны и ждет его решения

© ФК Шахтер. Дарио Срна

«Барселона» сделала окончательное предложение по контракту для Дарио Срны. Как сообщает издание Mundo Deportivo, хорватский защитник имеет на руках контракт с каталонских клубом и должен принять решение — подписывать его или нет.

Условия в предложенном контракте не те, которые изначально желал Срна, однако, по информации источника, «блаугранас» не намерены увеличивать финансовое предложение, так как зарплатная ведомость клуба и так на пределе.

Срне предложен контракт на полтора года, дальше – слово за хорватом.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.