Барселона выслала контракт для Срны и ждет его решения

«Барселона» сделала окончательное предложение по контракту для Дарио Срны. Как сообщает издание Mundo Deportivo, хорватский защитник имеет на руках контракт с каталонских клубом и должен принять решение — подписывать его или нет.
Условия в предложенном контракте не те, которые изначально желал Срна, однако, по информации источника, «блаугранас» не намерены увеличивать финансовое предложение, так как зарплатная ведомость клуба и так на пределе.
Срне предложен контракт на полтора года, дальше – слово за хорватом.
Источник — Sport.ua
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