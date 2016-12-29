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Барселона выслала контракт для Срны и ждет его решения

Испанский клуб сделал окончательно предложение капитану «Шахтера»

  • 29.12.2016 15:49
  • 1907 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна

«Барселона» сделала окончательное предложение по контракту для Дарио Срны. Как сообщает издание Mundo Deportivo, хорватский защитник имеет на руках контракт с каталонских клубом и должен принять решение — подписывать его или нет.

Условия в предложенном контракте не те, которые изначально желал Срна, однако, по информации источника, «блаугранас» не намерены увеличивать финансовое предложение, так как зарплатная ведомость клуба и так на пределе.

Срне предложен контракт на полтора года, дальше – слово за хорватом.

Источник — Sport.ua

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Верите ли вы, что Срна перейдет в Барселону?
  • 64.29% (18)
    1. Да, он заслужил этот переход
  • 35.71% (10)
    2. Нет, ему комфортно и в Шахтере
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Комментарии
    hozyain666
    online
      hozyain666, 29.12.2016 16:01
    -3
    Я вообще не верю в эту новость...
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    Сергей Крава
      Сергей Крава, 29.12.2016 16:05
    +1
    В принципе,как игрок он неплох.Непонятно,что он забыл на лавке Барсы...Или он коллекционер футболок Так эта должность еще не вакантна-его бывший одноклубник её официально не освобождал.Или у капитанов ШД это хобби передаётся по наследству?
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    Олег Кравчук
      Олег Кравчук, 29.12.2016 16:16
    -4
    А сколько они серуну будут платить?
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    mpa_dn
    online
      mpa_dn, 29.12.2016 16:35
    0
    Дарик конечно рискует просидеть 1,5 года на скамейке, но возможно для будущей карьеры тренера - это бесценный опыт. И не хочется вспоминать дурацкий переход Шевченко в Челси, когда он за один миг из кумира в Милане, превратился в протирателя штанов в Лондоне.
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