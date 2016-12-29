Нашелся угнанный автомобиль жены Денисова

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Автомобиль, который был угнан у жены ведущего программы «Великий футбол» и директора телеканалов «Футбол 1/2» Александра Денисова, нашли.



Об этом в Facebook сообщила владелица автомобиля — Юлия, подчеркнув, что в социальной сети было более 2000 перепостов информации об угоне.





Напомним, автомобиль был угнан 27 декабря 2016 года в Киеве.

Источник — Facebook.com

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