Команда: Марлос — лучший игрок года, Ребров — тренер года

Канувшая в лету газета «Команда» опубликовала результаты своего традиционного референдума по определению лучших игроков года. Это уже 22-й по счету опрос тренеров и футболистов.
Лучшим игроком 2016 года стал Марлос.
А сборная года выглядит так:
Андрей Пятов («Шахтер») – Дарио Срна («Шахтер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Домагой Вида («Динамо») – Руслан Ротань («Днепр»), Фред («Шахтер»), Виктор Коваленко («Шахтер») – Марлос («Шахтер»), Жуниор Мораес («Динамо»), Андрей Ярмоленко («Динамо»).
Тренером года признан Сергей Ребров («Динамо»).
Напомним, что газета «Команда» прекратила выпуск в декабре 2016 года.
Источник — Sport.ua
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Сережа который все прос..л в этом году ,тренер года. Мдя...
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ну а чего? ...все просравший тренер года
Вернидуб по моему лучше, ИМХО
Лучший - Вернидуб. Остальные тоже лучше Реброва.
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