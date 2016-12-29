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Команда: Марлос — лучший игрок года, Ребров — тренер года

Газета Команда назвала сборную уходящего года

  • 29.12.2016 15:04
  • 943 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Канувшая в лету газета «Команда» опубликовала результаты своего традиционного референдума по определению лучших игроков года. Это уже 22-й по счету опрос тренеров и футболистов.

Лучшим игроком 2016 года стал Марлос.

А сборная года выглядит так:

Андрей Пятов («Шахтер») – Дарио Срна («Шахтер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Домагой Вида («Динамо») – Руслан Ротань («Днепр»), Фред («Шахтер»), Виктор Коваленко («Шахтер») – Марлос («Шахтер»), Жуниор Мораес («Динамо»), Андрей Ярмоленко («Динамо»).

Тренером года признан Сергей Ребров («Динамо»).


Напомним, что газета «Команда» прекратила выпуск в декабре 2016 года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vetalonparhom
      vetalonparhom, 29.12.2016 15:16
    +13
    провалив Лігу Чемпіонів і почті провалив чемпіонат і лучий тренер)))))))
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    Arius
    online
      Arius, 29.12.2016 15:19
    +9
    Аха лучший тренер года, браво .... нет слов.....
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    nordik1980
      nordik1980, 29.12.2016 15:24
    +6
    я вже давно казав, що ребров - головний претендент на місце гвардіоли або мауріньйо
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    Сергей Крава
      Сергей Крава, 29.12.2016 15:30
    +5
    Канувшая в лету газета...Ключевое словосочетание?Так такие и выводы.По ССР вопрсов нет-действительно,куда лучше. А по Коваленко?Не возникают?
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    sasha112006
    online
      sasha112006, 29.12.2016 15:37
    +6
    Сережа который все прос..л в этом году ,тренер года. Мдя...
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    Nashwill
      Nashwill, 29.12.2016 15:48
    +3
    nordik1980, 29.12.2016 15:24
    я вже давно казав, що ребров - головний претендент на місце гвардіоли або мауріньйо
    а Говнордік - головний претендент на місце в дурці
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 29.12.2016 15:49
    +5
    sasha112006, 29.12.2016 15:37 0
    Сережа который все прос..л в этом году ,тренер года. Мдя...
    ------------------------------------------------------

    ну а чего? ...все просравший тренер года
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    Cassid
      Cassid, 29.12.2016 15:53
    +4
    Команда фсё? Какая жалость.
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    darvey77
    online
      darvey77, 29.12.2016 16:09
    +5
    по Марлосу согласен, по Реброву - ?
    Вернидуб по моему лучше, ИМХО
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    Всеволод Фомичев
    online
      Всеволод Фомичев, 29.12.2016 16:34
    +2
    Марлос - да. Ребров - безусловно - нет.
    Лучший - Вернидуб. Остальные тоже лучше Реброва.
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