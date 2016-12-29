Команда: Марлос — лучший игрок года, Ребров — тренер года

© ФК Шахтер

Канувшая в лету газета «Команда» опубликовала результаты своего традиционного референдума по определению лучших игроков года. Это уже 22-й по счету опрос тренеров и футболистов.

Лучшим игроком 2016 года стал Марлос.

А сборная года выглядит так:

Андрей Пятов («Шахтер») – Дарио Срна («Шахтер»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Домагой Вида («Динамо») – Руслан Ротань («Днепр»), Фред («Шахтер»), Виктор Коваленко («Шахтер») – Марлос («Шахтер»), Жуниор Мораес («Динамо»), Андрей Ярмоленко («Динамо»).

Тренером года признан Сергей Ребров («Динамо»).



Напомним, что газета «Команда» прекратила выпуск в декабре 2016 года.

Источник — Sport.ua

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