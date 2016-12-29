Рома потратит 40 миллионов евро на выкуп арендованных игроков

Римская «Рома» намерена будущим летом потратить солидную сумму на выкуп арендованных игроков.
У «волков» большая часть игроков в аренде. Среди таковых: Бруно Перес, Диего Перотти, Жуан Жезус, Мариу Руй, Федерико Фасио и Эмерсон дос Сантос.
На всех этих футболистов «Рома» потратит около 40 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
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