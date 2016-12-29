МАРКЕВИЧ: «Нужно использовать все возможности для усиления сборной»

© FootBoom.com. Мирон Маркевич

Мирон МАРКЕВИЧ был в числе первых, кто в январе 2012-го уже после второй тренировки сказал, что Марлоса любой ценой нужно брать в «Металлист». Во времена работы Мирона Богдановича у руля слобожан его команда золото чемпионата не выиграла, но харьковчане стали тем коллективом, который мог отобрать очки у «Шахтера» и «Динамо», и это не считалось сенсацией.



Одну из главных ролей в той команде исполнял Марлос, который впоследствии перешел в «Шахтер», где его потенциал раскрылся еще больше, и в 2016 году это позволило ему выиграть референдум «КОМАНДЫ», в котором, напомним, голосуют непосредственные участники соревнований — футболисты и тренеры команд Премьер-лиги.



— Мирон Богданович, газета «КОМАНДА» провела традиционный, 22-й по счету опрос по определению лучшего футболиста года. Практически во всех референдумах вы принимали участие в качестве главного тренера. Теперь же хотелось бы услышать ваше мнение как независимого эксперта.

— Если можно, я назову четверку. Марлос, Тайсон, Фред и Ярмоленко. На мой взгляд, это те футболисты, которые больше заслуживают признания в 2016 году.



— Этих исполнителей вы расставили в правильной очередности?

— (После паузы.) Пожалуй, второе место отдам Ярмоленко. Прошедшее Евро в его актив занести нельзя, но на старте отборочного турнира чемпионата мира Андрей был на высоте. К тому же Ярмоленко — чемпион Украины в составе «Динамо». Марлос с «Шахтером» завоевал Кубок Украины, а в нынешнем розыгрыше Лиги Европы блестящие действия бразильского полузащитника помогли «Шахтеру» закончить групповой раунд турнира с шестью победами. Но раз вы просили огласить тройку, то на бронзовую ступень пьедестала поставлю Фреда, игра которого простому болельщику, возможно, и не кажется эффектной, но бразилец очень полезно действует на благо команды.



— Вы случайно заранее не знали итоги референдума?

— Нет.



— А попали почти в точку. Лучшая тройка 2016 года выглядит следующим образом: 1. Марлос, 2. Ярмоленко, 3. Срна.

— Срна также был в числе моих кандидатов, но я все-таки голосовал бы за Фреда.



— Победа досталась некогда вашему подопечному. Испытываете гордость?

— Не без этого. Когда Марлоса только привезли в Харьков, я практически сразу увидел в нем большой потенциал. Правда, поначалу его приходилось немного переучивать в плане тактики (Марлос и Тайсон в центре поля любили брать игру на себя, что порой было неоправданно). Потом полузащитнику добавили опыта Мирча Луческу, Паулу Фонсека, и в итоге Марлос добрался до категории зрелого мастера.



Очень важно, что Марлос умел слушать, поэтому я искренне рад за него.



— В свое время ведомый вами «Металлист» пошел по пути приглашения в команду латиноамериканцев. Это была ваша идея?

— Да. Потом меня поддержал спортивный директор клуба Евгений Красников, а впоследствии и президент «Металлиста» Александр Ярославский. Но замечу, что мы брали футболистов молодых, на перспективу, и, думаю, у нас многое получилось.



— С Марлосом были проблемы вне футбольного поля?

— Никогда.



— И что, он даже ни разу, как многие бразильцы, не опоздал к началу зимних сборов?

— Три-четыре дня не считаю катастрофой.



— Забавные случаи с ним происходили?

— Он сам по себе забава. Любил спать. В «Металлисте» была хорошая кухня, и Марлос там зачастую засиживался, потом приходилось его немного больше других гонять, но он с пониманием к этому относился. Приятно было иметь с ним дело.



— Каковы любимые блюда у иностранцев «Металлиста», в частности у Марлоса?

— Он любил борщик с пампушками, о котором всегда спрашивал, как только заходил в столовую. Еще ему нравятся вареники.



— Марлос — душа компании?

— Не сказал бы. Он практически всегда спокоен, но при этом его все любили. Я никогда не видел, чтобы Марлос ходил обиженным. Повторюсь, мне с ним было легко. Возможно, он на меня иногда обижался за то, что я не включал его в состав из-за большой конкуренции. На месте бразильца тогда играл Соса, поэтому находил ему другое место на поле. Но когда Марлос был в составе, он своими техническими действиями порой вызывал фурор. Скажу больше: харьковский болельщик ходил на Марлоса.



— На скольких позициях вы его использовали?

— На всех — в полузащите.



— Есть ли у Марлоса сейчас недостатки в игре?

— Они есть, но их мало. Чуть больше внимания ему нужно уделять оборонительным действиям.



— Для его амплуа, атакующего полузащитника, кажется, бразилец мало забивает?

— Но он создает многое для партнеров. Чуть ли не все атаки «Шахтера» проходят через Марлоса. А какие голевые пасы он раздает – конфетка! Думаю, сейчас это главное оружие горняков.



— Покидая «Металлист» зимой 2014 года из-за финансовых проблем, вы понимали, что и Марлос в Харькове надолго не задержится?

— А как же. На таких футболистов всегда будет спрос. Уже по ходу второй тренировки Марлоса в «Металлисте» я понял, что это игрок для нашей команды, не исключаю, что и «Шахтер» хотел его приобрести намного раньше.



— Вы говорили, что в «Шахтере» уровень его игры стал еще выше?

— Без сомнения. К нам Марлос приехал пацаном, а в «Шахтере» он стал мужиком. У него семья, двое детей, зрелость делает этого футболиста еще более ответственным не только на поле, но и за его пределами.



— Именно такие игроки нужны украинскому чемпионату?

— Если таких исполнителей в нашей стране будет как можно больше, то чемпионат от этого только выиграет, может, тогда и зритель пойдет на трибуны. Ведь еще совсем недавно такие противостояния, как «Динамо» — «Шахтер», «Шахтер» — «Металлист», «Динамо» — «Металлист», являлись поединками европейского уровня, за которыми наблюдать было одно удовольствие.



— Много разговоров ходит вокруг натурализации Марлоса. Как сейчас обстоит с этим дело?

— Свое мнение я сказал еще полгода назад. Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос.



За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды.



— Маховик с Марлосом запущен?

— Не могу сказать ничего конкретного. Это работа других людей.



— А сам Марлос этого хочет?

— Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие…

Источник — Газета Команда

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