ЭДУАРДО: «Есть у меня одно интересное предложение»

© shakhtar.com. Эдуардо

Теперь уже бывший игрок «Шахтера» рассказал о планах на ближайшее будущее.

«Ближайшие пару недель я проведу в Бразилии, нужно отдохнуть. До Нового года точно никаких предложений рассматривать не буду, а там будет видно. С загребским «Динамо» не контактировал. Есть одно интересное предложение, но не могу пока о нем рассказать», - приводит слова хорвата издание vecernji.hr.

Напомним, Эдуардо стал свободным агентом после окончания контракта с «Шахтером»

Источник — Sport.ua

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