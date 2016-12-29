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Шахтер хочет за Ракицкого 30 миллионов

Руководство донецкого клуба не намерено расставаться со своим лидером

  • 29.12.2016 14:32
  • 969 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий
Донецкий «Шахтер» не хочет расставаться с защитником Ярославом Ракицким и выставил за футболиста заинтересованному в нем «Бешикташу» чек в размере 30-ти миллионов евро. Турецкие «орлы» готовы были заплатить только 5 миллионов, поэтому сделка, скорее всего, не состоится.
 
Ранее «Бешикташу» приписывали интерес к двум защитникам из чемпионата Украины — динамовцу Домагое Виде и луганчанину Рафаэлу Форестеру. Поэтому не исключено, что турецкий клуб сосредоточится на этих вариантах.
 
Напомним, также, что контракт Ракицкого с «Шахтером» рассчитан до середины 2018-го года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    halychanyn
    halychanyn, 29.12.2016 14:37
    -1
    Значить сєпар ніде не переходить
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    serg1508
      serg1508, 29.12.2016 14:43
    -3
    А чего так мало?Надо начинть с полтинника.Хотя бы...Менеджмент у ШД ведь серьёзный..
    Ссылка
    Cortazar
      Cortazar, 29.12.2016 14:44
    -3
    Турецкие «орлы» готовы были заплатить только 5 миллионов.
    __________________________________________________________________

    Даже пятерик для гопаря слишком много! Какому нормальному клубу нужна реальная дыра в центре обороны?..
    Ссылка
    rokkino
    rokkino, 29.12.2016 14:47
    0
    Красава Ярик.Нефиг тебе в зарабытчанина превращаться.У тебя есть твой клуб-твой дом.Думаю с зарплатой тебя не обижают,ну а игрой ты своей все показываеш и доказываеш &#128079;
    Ссылка
    nick07
      nick07, 29.12.2016 14:48
    +2
    значить ШД не зацікавлений в продажі Ракицького, інакше б виставив адекватну ціну.
    і в принципі логічно - адже замінити його буде складно.
    Щоб там не говорили про сєпара і т.д., але в захисті він відпрацьовував гідно. Шкода що не кожен гарний футболіст є гідною людиною, але то вже не питання футболу
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    jekavayp
      jekavayp, 29.12.2016 14:48
    +2
    Что 5 , что 30 откровенный бред конечно. Так чтлчто будет Ярик в Шахте сидеть, если в дело не вмешаются китайцы
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    Кирилл
      Кирилл, 29.12.2016 14:51
    -2
    сєпар
    Ссылка
    pulse240
      pulse240, 29.12.2016 14:51
    -3
    Шахта не Днепр, который за копейки продаёт.
    Ссылка
    Geoman
    online
      Geoman, 29.12.2016 15:00
    0
    10 лямов адекватно было бы
    Ссылка
    Евгений Лысенко
    online
    Евгений Лысенко, 29.12.2016 15:01
    -2
    Ахахаха. Ну и возомнили. Цену вломили как будто Мальдини, Рамоса и Джона Терри в одном лице продают
    Ссылка
    nordik1980
    online
      nordik1980, 29.12.2016 15:03
    -2
    halychanyn, 29.12.2016 14:37
    Значить сєпар ніде не переходить
    точно, всі сєпари сидять в суркісівській голубятні
    Ссылка
    tolmak08
    online
      tolmak08, 29.12.2016 15:05
    0
    nick07, 29.12.2016 14:48
    значить ШД не зацікавлений в продажі Ракицького, інакше б виставив адекватну ціну.
    і в принципі логічно - адже замінити його буде складно.
    Щоб там не говорили про сєпара і т.д., але в захисті він відпрацьовував гідно. Шкода що не кожен гарний футболіст є гідною людиною, але то вже не питання футболу
    Я одного не могу понять,как можно говорить о человеке,не зная его лично!!! Вы напоминаете бабок у подъезда!!
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