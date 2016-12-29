Шахтер хочет за Ракицкого 30 миллионов

© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Донецкий «Шахтер» не хочет расставаться с защитником Ярославом Ракицким и выставил за футболиста заинтересованному в нем «Бешикташу» чек в размере 30-ти миллионов евро. Турецкие «орлы» готовы были заплатить только 5 миллионов, поэтому сделка, скорее всего, не состоится.

Ранее «Бешикташу» приписывали интерес к двум защитникам из чемпионата Украины — динамовцу Домагое Виде и луганчанину Рафаэлу Форестеру. Поэтому не исключено, что турецкий клуб сосредоточится на этих вариантах.

Напомним, также, что контракт Ракицкого с «Шахтером» рассчитан до середины 2018-го года.

Источник — Sport.ua

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