Шахтер хочет за Ракицкого 30 миллионов

Донецкий «Шахтер» не хочет расставаться с защитником Ярославом Ракицким и выставил за футболиста заинтересованному в нем «Бешикташу» чек в размере 30-ти миллионов евро. Турецкие «орлы» готовы были заплатить только 5 миллионов, поэтому сделка, скорее всего, не состоится.
Ранее «Бешикташу» приписывали интерес к двум защитникам из чемпионата Украины — динамовцу Домагое Виде и луганчанину Рафаэлу Форестеру. Поэтому не исключено, что турецкий клуб сосредоточится на этих вариантах.
Напомним, также, что контракт Ракицкого с «Шахтером» рассчитан до середины 2018-го года.
Источник — Sport.ua
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Даже пятерик для гопаря слишком много! Какому нормальному клубу нужна реальная дыра в центре обороны?..
і в принципі логічно - адже замінити його буде складно.
Щоб там не говорили про сєпара і т.д., але в захисті він відпрацьовував гідно. Шкода що не кожен гарний футболіст є гідною людиною, але то вже не питання футболу
і в принципі логічно - адже замінити його буде складно.
Щоб там не говорили про сєпара і т.д., але в захисті він відпрацьовував гідно. Шкода що не кожен гарний футболіст є гідною людиною, але то вже не питання футболу
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