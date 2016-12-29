Топ-7 игроков, которых мы не увидим весной в украинской Премьер-лиге

© fcdynamo.kiev.ua. Олег Гусев

Лишь две недели прошло с момента финиша осенней части сезона, почти столько же времени осталось до официального открытия трансферного окна, а в первенстве нашем уже случилось столько кадровых пертурбаций, что как раз впору объединить их в символический рейтинг.

Понятно, что завершившие игроцкую карьеру ветераны автоматически попадают в него. Но и уезжающие за рубеж футболисты находятся в таком возрасте или расположении духа (как, скажем, Турсунов), что вряд ли будут гореть желанием вернуться сюда, разве что сильно припечет. Впрочем, как и большинство подобных хит-парадов, этот носит весьма условный характер, и никак не претендует на истину в последней инстанции.

Олег ГУСЕВ

Клуб: Динамо

Матчи в УПЛ: 315

Голы: 59

Самая загадочная потеря. Видимо, за 13 лет службы быстроногий боец не заслужил даже прощальный матч. Шутка ли, 33-летний полузащитник провел за столичную команду в общей сложности 438 матчей во всех турнирах, отметился в них 96 мячами, а ушел из нее тихо, свободным агентом.

Беды Анатолиевича, как его любя называли фанаты, начались с минувшего лета. Доселе незаменимый человек (даже при выходах на замену) в клубе и сборной, оказался отцепленным Михаилом Фоменко от состава, отправлявшегося в бесславие, то есть, на Евро-2016. Поговаривали, что тренер не взял Гусева из-за его вредной привычки учить уму-разуму молодых игроков «Шахтера». Чем руководствовался Сергей Ребров, упрямо держа вингера на скамейке, точно не скажет, пожалуй, никто. Официальная версия – ветеран проигрывал конкуренцию Гонсалесу, а затем выстрелившему Цыганкову. Но сведущие люди утверждают, что Гусев был, как минимум, не хуже конкурентов, опыта же у хавбека поболе, чем у тех вместе взятых. В итоге, легендарный футболист провел в этом сезоне только семь матчей, забил один мяч, и, не дождавшись разговоров о новом контракте, решил покинуть не только «Динамо», но и наш чемпионат. Не видит он себя в другом украинском клубе, как не увидел его Ребров в матче с «Бешикташем». Хотя, наверное, можно было выпустить хоть на тайм в ничего не значащем поединке, превратив его тем самым в прощальный для динамовца Гусева. Но его не было даже в заявке.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Клуб: Шахтер

Матчи в УПЛ:230

Голы: 111

Третий приход Евгения Селезнева в горняцкий клуб оказался самым неудачным. Летом 31-летний форвард в качестве свободного агента объявился в команде одновременно с новоиспеченным наставником «оранжево-черных» Пауло Фонсекой. Сменщик Луческу, в отличие от румынского предшественника, Селезневу не доверился, отдавая предпочтение нестабильному, но поймавшему фарт Факундо Феррейре. Когда же на замену начал выходить (и забивать пятками!) дублер Андрей Борячук, стало ясно, что дни Селезнева в команде Фонсеки сочтены. Отыграв лишь семь матчей во всех турнирах и забив два мяча, экс-сборник с любимым клубом расторгли действующий контракт.

Долго без команды нападающий не находился, семью ведь кормить надо. И уже через пару дней скромный турецкий «Карабюкспор» объявил о подписании украинца. Сложно поверить, что команда только вернувшаяся в турецкую «вышку», удовлетворит все амбиции украинского экс-сборника. Да и зарплата, говорят, почти вдвое меньше, чем в Донецке (по неофициальным данным порядка 575-765 тыс. евро), но в Карабюке Селезнев очень надеется играть и забивать.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Клуб: Динамо

Матчи в УПЛ: 426

Еще одна легенда столичного клуба, увы, больше не сыграет в официальных матчах. Может быть, и правы были злые языки, советовавшие голкиперу вешать перчатки на гвоздь после завершения прошлого сезона. Ушел бы чемпионом. Но, видимо, очень непросто было решиться на такой шаг футболисту, всю свою сознательную жизнь защищавшему динамовские ворота.

В 41 год он решился отыграть еще один сезон, нынешний, начал его основным кипером киевлян, но неубедительная игра в некоторых матчах и поражения в Лиге Европы от «Наполи» — 1:2, и в чемпионате от «Зари» — 0:1, плюс небольшие повреждения вынудили Реброва искать замену ветерану. После матча с «Шахтером» СаШо объявил о завершении футбольной карьеры.

ЭДУАРДО

Клуб: Шахтер

Матчи в УПЛ: 110

Голы: 38

Бывший игрок сборной Хорватии тоже возвращался в «Шахтер» —летом 2015 года. Но в отличие от Селезнева, выдал очень приличный прошлый сезон: 33-летний форвард в основном выходил на замены, но регулярно забивал – 18 голов в 41-м матче во всех турнирах. Правда, с приходом Фонсеки бразилец также не получил карт-бланш, отыграл в Премьер-лиге всего в 10-ти матчах (два гола). Поняв, что он явно не вписывается в концепцию омоложения донецкой атаки, стороны решили не продлевать закончившийся этой зимой контракт. Хотя некоторые специалисты утверждают, что руководство «Шахтера», избавившись от некогда форварда лондонского «Арсенала», слишком поспешило.

Санжар ТУРСУНОВ

Клуб: Ворскла

Матчи в УПЛ: 64

Голы: 11

Узбекистанский форвард уже покидал УПЛ и «Ворсклу»: в январе 2016-го он соблазнился предложением из Катара, от клуба «Умм-Салаль». Плюс – очень эмоционально воспринял инцидент в одном из матчей чемпионата, когда соперник оскорбил его расистскими выкриками.

Впрочем, надолго хавбек у богатых арабов не задержался, и уже в августе этого года вернулся. Чтобы через полгода снова уехать в… Катар. Турсунов был одним из немногих, кто открыто сетовал на задержки по зарплате, ставшие в последнее время настоящим бичом для полтавского клуба. В первой половине нынешнего чемпионата 29-летний полузащитник провел за полтавчан 12 матчей, забил три мяча. А в декабре решил покинуть «Ворсклу» в связи с нестабильным финансовым положением в клубе, и, расхваливая прелести катарской жизни, уехал в команду «Аль-Харитият».

Вячеслав ШЕВЧУК

Клуб: Шахтер

Матчи в УПЛ: 206

Голы: 6

Целых 11 лет, с 2005-го, выступал он за донецкий «Шахтер». И выступал неплохо. Безусловно, к точности передач левого бека, не говоря уже о его результативности, были вопросы, но то, что угнаться за ним или убежать от него в УПЛ, мало кто мог, это факт.

Злоключения 13-го номера начались давненько, еще Луческу стал отдавать предпочтение на этой позиции Исмаили. Тем не менее, Фоменко взял бегунка на Евро, там он отыграл два матча, как оказалось, последние официальные в карьере. В нынешнем сезоне 37-летний ветеран не провел за команду Фонсеки ни одного поединка, на вопросы о завершении карьеры раньше всегда ставил в пример Хавьера Дзанетти, сейчас – больше отмалчивался. Но в декабре объявил об окончании карьеры. За «Шахтер» Шевчук отыграл в общей сложности 239 матчей, забил четыре мяча.

Евгений СЕЛИН

Клуб: Динамо

Матчи в УПЛ: 111

Голы: 6

Его злоключения начались в январе 2013-го, когда он, наконец-то став основным игроком «Ворсклы», решился подписать 5-летний контракт с «Динамо». В том же году серьезная травма оставила его вне футбола на 7 месяцев, да и после восстановления дела у защитника шли неважно. В итоге, 28-летний футболист отыграл за динамовскую основу меньше 20-ти матчей. Сдавался в аренды в «Металлист» и в греческий «Платаниас».

Вернувшись в Киев, попасть в состав Реброва снова не смог. В итоге покинул команду на правах свободного агента и подписал контракт с другим греческим клубом «Астерасом».

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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