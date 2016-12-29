Джошуа КИММИХ: «Игра против Лейпцига - одна из лучших на моей памяти»

© ФК Бавария

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих уверен, что команду ждут отличные перспективы, если она и в дальнейшем будет показывать такую игру, как в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (3:0).

«За те полтора года, что я защищаю цвета «Баварии», это была определённо одна из лучших игр в исполнении нашей команды. Но уверенная игра «Баварии» с таким доминированием над соперником не была чем-то само собой разумеющимся. В любом случае для «Баварии» игра с «РБ Лейпциг» должна быть мерилом для будущего».

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.