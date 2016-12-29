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Юрий ТКАЧУК: «Договорился с Атлетико, чтобы отпустили в аренду»

Экс-полузащитник «Металлиста» Юрий Ткачук — о своей карьере в Испании

  • 29.12.2016 13:10
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Юрий ТКАЧУК: «Договорился с Атлетико, чтобы отпустили в аренду»
— Сейчас вы находитесь в аренде в клубе «Мелилья». Расскажите по подробнее, как возник такой вариант, и как вам там?
— Когда подписывал контракт с «Атлетико», то была договоренность с директором, что если не выйдем в Сегунду Б, то меня отпустят в аренду. К сожалению, не получилось выйти. Вот директор после сборов вызвал и сказал: «Есть два клуба, которые хотят тебя взять в аренду». Пообщались еще с тренером и директором «Мелильи», и решил перейти туда, потому что команда поставила задачу выйти в Сегунду А.
 
— Я так понимаю, переход в «Мелилью» — это шаг на следующую ступень в карьере? В «Атлетико» Б наигрывается только молодежь, и особо задание на повышение не ставится?
— Естественно. Если бы это была слабей команда и лига, то я бы остался в «Атлетико».
 
— Насколько рассчитано соглашение с «Мелильей»?
— До лета.
 
— А потом? Обратно в аренду?
— А потом не знаю. Моя задача тренироваться и играть, а переходами пускай занимается мой менеджер.
 

Источник — Xsport

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