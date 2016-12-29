Юрий ТКАЧУК: «Договорился с Атлетико, чтобы отпустили в аренду»

— Сейчас вы находитесь в аренде в клубе «Мелилья». Расскажите по подробнее, как возник такой вариант, и как вам там?

— Когда подписывал контракт с «Атлетико», то была договоренность с директором, что если не выйдем в Сегунду Б, то меня отпустят в аренду. К сожалению, не получилось выйти. Вот директор после сборов вызвал и сказал: «Есть два клуба, которые хотят тебя взять в аренду». Пообщались еще с тренером и директором «Мелильи», и решил перейти туда, потому что команда поставила задачу выйти в Сегунду А.

— Я так понимаю, переход в «Мелилью» — это шаг на следующую ступень в карьере? В «Атлетико» Б наигрывается только молодежь, и особо задание на повышение не ставится?

— Естественно. Если бы это была слабей команда и лига, то я бы остался в «Атлетико».

— Насколько рассчитано соглашение с «Мелильей»?

— До лета.

— А потом? Обратно в аренду?

— А потом не знаю. Моя задача тренироваться и играть, а переходами пускай занимается мой менеджер.

Источник — Xsport

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