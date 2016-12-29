Рыбка станет одноклубником Селезнева

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Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Рыбка в ближайшем времени может подписать контракт с турецким «Карабюкспор», сообщает журналист Эртан Сюзгон в своем Твиттере.

Напомним, что на прошлой неделе контракт 29-летнего вратаря с «Динамо» подошел к своему завершению, а команда Сергея Реброва не стала его продлевать.



İSTİHBARAT: Karabükspor, Dinamo Kiev'den kaleci Rybka ile anlaştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. pic.twitter.com/gy1Y0aMqu8 — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 28 декабря 2016 г.

Источник — Sport.ua

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