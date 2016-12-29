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Рыбка станет одноклубником Селезнева

Экс-игрок киевского «Динамо» интересен турецкому «Карабюкспору»

  • 29.12.2016 12:49
  • 853 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Рыбка в ближайшем времени может подписать контракт с турецким «Карабюкспор», сообщает журналист Эртан Сюзгон в своем Твиттере.
 
Напомним, что на прошлой неделе контракт 29-летнего вратаря с «Динамо» подошел к своему завершению, а команда Сергея Реброва не стала его продлевать.
 
Не так давно контракт с «Карабюкспор» подписал бывший игрок «Шахтера» Евгений Селезнев.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 29.12.2016 13:08
    0
    дорогой Бойко решил пойти? ню ню
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    LeGa77
    online
    LeGa77, 29.12.2016 13:26
    +1
    Жаль, что в топ-чемпионат не сложилось...
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    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 29.12.2016 13:28
    +1
    Жаль парня, залетел в историю на самом взлете и никак не выкарабкается на свою вершину, а так хотелось бы его видеть в своей лучшей тогдашней форме! Пусть у него все получится, годы еще есть вратарские.
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