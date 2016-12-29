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Милан пытается убедить Адриано перейти в Спартак

Бразильский нападающий «россонери» не нужен Винченцо Монтелле

  • 29.12.2016 12:32
  • 576 просмотров
  • 2 комментария
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«Спартак» и «Милан» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Луиса Адриано. 29-летний бразильский форвард хочет зарабатывать в московском клубе 3 миллиона евро чистыми. «Спартак» не согласен на эти условия.
 
Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани готов выплатить Адриано выходное пособие, компенсирующее игроку до 2020 года сумму, которую не готовы предложить в Москве.
 
Главному тренеру «Милана» Винченцо Монтелле сообщили, что игрок после рождественской паузы не вернется в расположение команды. Стороны уже начали обмен документами, и трансфер может быть оформлен 2 января.
 
«Милан» отпустит Луиса Адриано в «Спартак» за символические отступные.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 29.12.2016 13:09
    -1
    нихачуууууууууууууу
    да заберите вы его уже
    нихачуууууууууууууу
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 29.12.2016 13:24
    0
    Другими словами послали на юх.))))
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