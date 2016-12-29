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Новый рекорд «Челси»

Лондонский «Челси» установил клубный рекорд по числу побед кряду. Победа над «Борнмутом» стала для команды Антонио Конте 12-й подряд. Как и ожидалось «синие», игравшие без дисквалифицированных Н’Голо Канте и Диего Косты, уверенно одолели «вишен», добыв одну из самых легких побед в этом сезоне. Главным героем встречи стал Педро Родригес, оформивший дубль.

Сначала 29-летний испанец в первом тайме красивым ударом в дальнюю девятку открыл счет в матче, а затем уже в компенсированное время поставил жирную точку в поединке, правда, не без помощи рикошета. Еще один гол на счету Эдена Азара, который сам же заработал пенальти, сам же его хладнокровно и реализовал.

К слову, бельгиец, отличившись 9-м голом в этом сезоне в рамках чемпионата, стал шестым игроком «Челси», забившим 50 голов в АПЛ, после Фрэнка Лэмпарда, Дидье Дрогба, Джимми Флойда Хассельбайнка, Джанфранко Дзолы и Эйдура Гудьонсена.

«Челси» – «Борнмут» 3:0 (ВИДЕО)

Голы: Педро, 24, 90+3, Азар, 49 (с пенальти)

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес (Айна, 90), Фабрегас, Матич, Алонсо – Виллиан (Чалоба, 83), Педро, Азар (Батшуайи, 90+4)

«Борнмут»: Боруц — Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс — Серман (Станислас, 66) — Гослинг, Артер, А. Смит, Б. Смит (Айб, 77) – Уилшир – Кинг (Афобе, 66)

Предупреждения: Педро – Уилшир

«Эвертон» шокирует «Лестер»

Не ладится в этом сезоне ничего у команды Клаудио Раньери. Казалось, после яркой победы над «Ман Сити» результаты «Лестера» пойдут вверх, но этого и близко не последовало. В последующих трех поединках «лисы» уступили в двух, еще в одном чудом свели встречу к ничьей. До зоны вылета всего три очка. Если команду и в дальнейшем будет так сильно лихорадить, отставка Клаудио Раньери явно не за горами.

Не сказать, что «Лестер» выглядел слабее «Эвертона» в отчетном поединке на «Кинг Пауэр». Просто действующий чемпион Англии в отсутствие дисквалифицированных своих ключевых защитников Роберта Хута и Кристиана Фукса, совершил две грубейшие ошибки в обороне, чем сполна воспользовались «ириски» усилиями Кевина Миральяса и Ромелу Лукаку.

Не преуспел «Лестер» и в атаке, где не хватало лучшего бомбардира Джейми Варди, также дисквалифицированного. К слову, в знак протеста против дисквалификации своего ключевого форварда болельщики «лисов» сидели на трибунах в масках с изображением Варди. Креативно, надо сказать, это выглядело со стороны.

В отличие от «Лестера» «Эвертон» прогрессирует и после нестабильных выступлений в ноябре, в декабре команда Рональда Кумана смотрится на порядок лучше, одержав вторую победу в трех последних матчей.

«Лестер Сити» - «Эвертон» 0:2 (ВИДЕО)

Голы: Миральяс, 51, Лукаку, 90

«Лестер Сити»: Шмейхель — Симпсон, Василевски, Морган, Чилвелл — Грэй (Ульоа, 65), Кинг (Марез, 64), Амарти, Олбрайтон — Окадзаки (Дринкуотер, 46), Слимани

«Эвертон»: Роблес — Холгейт, Уильямс, Фунес Мори — Коулмэн, Гуйе, Барри (Дэвис, 68), Бэйнс — Леннон (Клеверли, 88), Миральяс (Баркли, 76) — Лукаку

Предупреждения: Симпсон, Дринкуотер, Морган

Жиру в роли спасителя

Оливье Жиру, впервые вышедший в этом сезоне в стартовом составе «Арсенала» на матч Премьер-лиги, стал главным творцом победы своей команды в домашней встрече с «Вест Бромвичем». Еще в последних поединках с участием «канониров» было невооруженным глазом видно, что лондонской команде очень не хватает на острие атаки 30-летнего француза (именно в основе), способного побороться за верховые мячи, а также навязать защитникам соперника свою игру.

И стоило Арсену Венгеру вернуть Жиру в стартовый состав, как форвард незамедлительно отблагодарил наставника победным голом в самом эндшпиле поединка. Сама же игра хоть и прошла под диктовку «Арсенала», однако вполне могла завершиться ничьей, поскольку «Вест Бромвич», выдержав серьезный натиск на свои ворота в стартовые 15 минут второго тайма, в дальнейшем грамотно сушил встречу. Но не досушил. Впрочем, выиграл тот, кто этого больше заслужил («дрозды» себя в атаке вообще не проявили), так что все, считаю, закономерно.

Таким образом, «Арсенал» выиграл впервые за две с небольшим недели, тем самым прервав 2-матчевую серию из поражений. А для команды Тони Пьюлиса это поражение стало уже третьим в последних 4-х матчах.

«Арсенал» — «Вест Бромвич» 1:0 (ВИДЕО)

Гол: Жиру, 87

«Арсенал»: Чех — Бельерин, Паулиста, Косельни, Гиббс (Монреаль, 71) – Коклен (Рэмси, 74), Джака — Ивоби (Л. Перес, 71), Езил, Санчес — Жиру

«Вест Бромвич»: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс, Ньом — Якоб, Флетчер — Брант, Шадли (Макклин, 62), Филлипс – Рондон (Робсон-Кану, 80)

Предупреждения: Жиру, Гиббс, Рэмси – Фостер

«Ливерпуль» громит «гончаров»

В преддверии важнейшего поединка с «Ман Сити», «Ливерпуль» размялся на «Сток Сити». Хоть мерсисайдская команда и выиграла убедительно, старт матча для «красных» был отнюдь непростым. «Гончары», благодаря, отличной передачи Эрика Питерса и завершающему удару Джонатану Уолтерсу неожиданно вышли вперед на 12-й минуте встречи. Затем был еще неплохой момент у Джо Аллена (надежно в воротах сыграл Симон Миньоле), после чего «Ливерпуль» было не остановить.

Еще в первом тайме команда Юргена Клоппа не только восстановила статус-кво, но и вышла вперед. С интервалом в 10 минут отличились Адам Лаллана и Роберто Фирмино. Во втором тайме доминирование «красных» было тотальным, поэтому неудивительно, что хозяева еще дважды распечатали ворота Ли Гранта. Сначала Жанелли Имбула после прострела Дивока Ориги срезал мяч в свои ворота, а затем Даниэль Старридж, которому хватило всего несколько секунд после выхода на замену, дабы отличиться голом, забил последний гол в матче.

Любопытно, что забив четыре гола в ворота «Стока», «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по голам, забитым на протяжении одного года. Мерсисайдская команда за 2016-й календарный год поражала ворота соперников 86 раз, что позволило ей опередить свое прошлое достижение (85 мячей в 1989 году) на один гол.

«Ливерпуль» – «Сток Сити» 4:1 (ВИДЕО)

Голы: Лаллана, 34, Фирмино, 44, Имбула, 59 (аг), Старридж, 70 – Уолтерс, 12

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер – Лаллана (Джан, 69), Хендерсон, Вейналдум – Мане, Фирмино (Морено, 79), Ориги (Старридж, 70)

«Сток Сити»: Грант – Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс – Уилан (Собхи, 66), Имбула – Уолтерс, Аллен, Диуф (Афеллай, 75) – Крауч (Бони, 84)

Предупреждение: Аллен

«Тоттенхэм» в большинстве не оставляет шансов «Саутгемптону»

Центральный матч тура между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом» получился интересным и держал в напряжении. В этой встрече было все – интрига, нереализованный пенальти, удаление и высокий градус. Единственное что жаль, так это то, что на старте второго тайма Натан Редмонд получил красную карточку. Именно его удаление сломало игру команды Клода Пюэля.

До удаления «святые», в самом дебюте игры открывшие счет благодаря отличной игре на «втором этаже» Вирджила Ван Дейка, хоть и уступали минимально, не исключено, что смогли бы переломить ход встречи. Но увы, интриги после того, как «Саутгемптон» остался в меньшинстве уже не было.

У «Тоттенхэма» дубль оформил Деле Алли, еще по голу забили Харри Кейн и Сон Хын Мин. Кроме того, Кейн, забивший 10-й гол в этом сезоне во всех турнирах, еще и не реализовал пенальти, которое заработал Алли.

В итоге команда Маурисио Почеттино, выигравшая на выезде в поединке АПЛ впервые с сентября, завершила этот год на мажорной ноте, установив при этом клубный рекорд по количеству набранных очков (71) в Премьер-лиге за календарный год.

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» 1:4 (ВИДЕО)

Голы: Ван Дейк, 2 – Алли, 19, 87, Кейн, 52, Сон Мин, 85

На 58-й минуте Харри Кейн не забил пенальти (выше ворот)

«Саутгемптон»: Форстер — Соареш, Фонте, Ван Дейк, Бертранд — Уорд-Проуз, Ромеу, Дэвис (Хейбьерг, 72) — Редмонд, Буфаль (Тадич, 72), Родригес (Лонг, 72)

«Тоттенхэм»: Льорис — Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз – Дембеле (Уинкс, 82), Ваньяма – Сиссоко (Сон Мин, 74), Алли, Эриксен – Кейн (Янссен, 89)

Предупреждения: Лонг – Дембеле, Уокер, Роуз, Вертонген

Удаление: Редмонд, 57 (прямая к.к.)

Все результаты 18-го тура:

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Источник — Sport.ua

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