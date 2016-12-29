Ярмоленко подарил 46-ти детям новогодние подарки

Пару тижнів тому Андрій Ярмоленко запропонував відвідати дитячий будинок перед Новим роком. З нього подарунки, з нас - повна організація поїздки. Вчора ця поїздка відбулась, їздили в Копилів, куди навідувались раніше вже багато разів. Зараз там знаходиться 46 дітей, і кожен з них з нетерпінням чекав нашого приїзду.

Дівчата підготували цікаву програму - потрібно було намалювати свій улюблений вид спорту, і дітей це заняття захопило по самі вуха. Але і Андрія малеча не полишала ні на секунду - автографи та спільні фото, кожен міг запитати в футболіста все, що хотів.

А потім настав час подарунків - кожна дитина отримала форму київського Динамо, набір солодощів, та вітальну листівку з автографом. Також ми привезли футбольні м’ячі і м’які футбольні іграшки. Діти одразу ж кинулись приміряти футболки, а після спільного фото вирішили влаштувати нам сюрприз, на весь голос зарядивши «Динамо! Динамо!». Такі поїздки залишають по собі безліч позитивних емоцій, тож дякуємо Андрію за ідею, а всім причетним - за підготовку цієї поїздки.

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