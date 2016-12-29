Маттиа ДЕ ШИЛЬО: «Этот Милан может рассчитывать на многое»

Защитник Милана Маттиа Де Шильо в интервью изданию Gazzetta Dello Sport рассказал о победе в Суперкубке, новом контракте и работе Винченцо Монтеллы.

«На самом деле победа в Суперкубке подарила красивые и захватывающие эмоции. Она сделала это Рождество уникальным. Мы очень хотели обыграть Ювентус, особенно после того, как проиграли туринцам в финале Кубка Италии. Для многих футболистов Милана этот трофей стал первым в карьере, так что в связи с этим он стал еще более особенным. На мой взгляд, в Дохе Милан провел отличный матч за исключением первых минут, во время которых сопернику удалось открыть счет. У нас было несколько шансов для того, чтобы решить все еще до серии пенальти.

Суперкубок 2011 года? Это был первый сезон, когда мне удалось попасть в основную команду. Я провел предсезонный сбор, хотя не так часто попадал в заявку на матч, поскольку тогда можно было иметь на скамье только семь запасных игроков. В Пекине я остался на трибунах, но при этом был частью команды, так что на самом деле для меня текущий трофей стал вторым в карьере. Конечно, теперь мне удалось внести куда более весомый вклад в общий успех.

У нас хорошая команда, в которой много молодых ребят, и это касается не только итальянских футболистов. С такими игроками Милан способен занять место в верхней части таблицы на долгие годы вперед. Безусловно, победа в Суперкубке была лишь началом. Это первый крупный трофей, который дает команде понимание того, на что она способна. Конечно, пока трудно рассчитывать на место в зоне Лиги чемпионов, поскольку конкуренция слишком велика, но если мы продолжим играть стабильно, то можем рассчитывать на что угодно. Команда три года не выступала в Европе, а это слишком большой срок.

Будущее? Сейчас я сосредоточен только на выступлении в футболке Милана. Если в такой момент начать отвлекаться на слухи, то можно потерять концентрацию. Мне комфортно в Милане, здесь хорошая атмосфера. Что касается нового контракта, то я должен поговорить с руководством, которое пока еще не обращалось с таким вопросом к моему агенту.

Монтелла? В прошлом году я играл меньше, и мне необходимо было доверие со стороны тренерского штаба. Монтелла с ходу оказался своим человеком, который очень помог всей команде. Он проделал огромную работу на ментальном уровне».

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