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Олег Баранник вернулся в расположение Ворсклы

У нападающего закончился срок аренды в «Горняк-Спорте»

  • 29.12.2016 11:44
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sport.pl.ua
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Олег Бараннік не захищатиме кольори ФК «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Про це заявив президент клубу Петро Каплун.

— Ми розлучилися з Баранніком ще до перерви у чемпіонаті, — цитує Петра Каплуна офіційний сайт клубу. — Сподівалися, що він нам допоможе, а виявилося, що не допоміг. В останніх матчах він постійно скаржився, що в нього щось болить.

Нагадаємо, що нападник Олег Бараннік належить полтавській «Ворсклі» і у Горішніх Плавнях грав на правах оренди.

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