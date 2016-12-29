Олег Баранник вернулся в расположение Ворсклы

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Олег Бараннік не захищатиме кольори ФК «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. Про це заявив президент клубу Петро Каплун.



— Ми розлучилися з Баранніком ще до перерви у чемпіонаті, — цитує Петра Каплуна офіційний сайт клубу. — Сподівалися, що він нам допоможе, а виявилося, що не допоміг. В останніх матчах він постійно скаржився, що в нього щось болить.



Нагадаємо, що нападник Олег Бараннік належить полтавській «Ворсклі» і у Горішніх Плавнях грав на правах оренди.

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